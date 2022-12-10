В бизнесмены бы пошёл…

На страницах «Рудного Алтая» опубликовано немало реальных историй успеха людей, которые благодаря государственной поддержке смогли открыть своё дело. И неважно, жили они в городе или сельской местности. Ведь, если есть желание воплотить мечту в реальность, поможет Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы.

Напомним, с этого года меры государственной поддержки занятости населения, оказываемые ранее по Государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек», предоставляются в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы.

Его участникам выдаются гранты на реализацию стартового бизнеса на безвозмездной и безвозвратной основе в размере до 400 месячных расчётных показателей.

Государственную поддержку получают молодые предприниматели, а также представители социально уязвимых групп населения.

В Усть-Каменогорске в этом году приём электронных заявлений состоялся в четыре потока. Это яркое подтверждение того, что проект пользуется популярностью среди населения.

– На реализацию новых бизнес-идей было выделено 213,18 миллиона тенге на 174 гранта, – отметила начальник отдела мобильности трудовых ресурсов Центра занятости населения Усть-Каменогорска Жазира Калкажанова. – В числе получателей 106 молодых людей, 33 представителя из многодетных семей, пять получателей адресной социальной помощи, 14 людей с особыми потребностями, шесть человек, получающих пособие по потере кормильца, и десять человек, воспитывающих детей с особыми потребностями.

Свои бизнес-планы жители областного центра реализовали в различных направлениях. Начинающие предприниматели открыли мини-производственные цеха, станции технического обслуживания и шиномонтажа. Они также занимаются предоставлением бьюти-услуг, животноводством, производством кондитерских изделий и выпечки, производством и продажей полуфабрикатов и фаст-фуда, швейным делом и торговлей.

Среди тех, кто воспользовался возможностями Национального проекта по развитию предпринимательства, – 24-летняя жительница Усть-Каменогорска Надежда Гребенщикова. По её словам, о проекте она знала давно, но действовать решилась только в этом году.

Девушка прошла обучение основам предпринимательства «Бастау Бизнес» и получила сертификат. Разработать собственный бизнес-план не составило труда, поскольку она училась на специальности «Менеджмент». Старания того стоили – Надежда оказалась в числе получателей гранта. Начинающая бизнесвумен открыла небольшой салон по оказанию бьюти-услуг.

– Когда узнала, что получила грант, была в восторге, – поделилась Надежда Гребенщикова. – Первая мысль: «Наконец-то смогу воплотить задуманное в жизнь». Это весомая поддержка от государства для тех, у кого есть хорошие идеи, но нет возможности их реализовать.

Особо отметим, Надежда не только трудоустроилась сама, но и открыла три новых рабочих места. У салона уже появились постоянные клиенты. Это, безусловно, самый важный фактор успеха в бизнесе.

28-летнему Мәди Қабдрасилову о проекте рассказал друг, который, кстати, благодаря безвозмездному гранту сам открыл спортивный зал.

– Давно хотел запустить в работу автомастерскую по удалению вмятин без покраски, но не было финансовой возможности сделать это самостоятельно, – отметил Мәди. – Нацпроект существенно помог, теперь занимаюсь делом, которое мне не только нравится, но и приносит доход.

Бизнес-идея оказалась более чем перспективной. Не успел Мәди открыть автомастерскую, как к ней уже образовались очереди из автовладельцев. Это начинающего бизнесмена только радует – значит, будет стабильный доход и развитие в профессиональном плане, говорит он.

– Бывает, что человек талантливый, но ему не хватает поддержки, – подытожил Мәди Қабдрасилов. – Подобные проекты позволяют изменить жизнь к лучшему, поверить в свои силы и шаг за шагом идти навстречу своей мечте.

…Это лишь малая часть примеров. Но, возможно, и они вдохновят молодых людей.

Татьяна Кравченко

Коллаж Анны Ерёминой