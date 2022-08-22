В белом халате и погонах

Стрессовые ситуации, повышенные физические нагрузки и ненормированный рабочий день – обычное дело для фельдшеров. При всём этом у них нет ни малейшего права на ошибку. Яркий представитель этой важной профессии – ефрейтор Мерей Кабылканов, которого по праву можно назвать героем.

Мерей Кабылканов – фельдшер пограничного отделения «Таскайын» Пограничного управления по Курчумскому району. Вероятно, это именно тот случай, когда человек не ошибся с выбором профессии. Дело в том, что несколько месяцев назад своими умелыми и решительными действиями Мерей сохранил жизнь пограничнику и тем самым внёс достойный вклад в дело защиты и охраны государственной границы.

Родился он в селе Маркаколь Курчумского района. Окончив школу, поступил в Усть-Каменогорский медицинский колледж на специальность «Лечебное дело», обучение в котором успешно завершил в 2014 году.

После окончания колледжа молодой человек отслужил срочную службу в пограничном отделении «Сортобе» Пограничного управления по Кордайскому району. Демобилизовавшись, устроился на работу медбратом в отделение двигательной терапии Курчумской районной больницы. В 2017 году его призвали на военную службу по контракту на должность фельдшера.

Профессиональных обязанностей у фельдшера пограничного отделения отнюдь не мало. Необходимо проводить предрейсовые проверки водителей, медицинские осмотры заступающих на боевое дежурство, а ещё лечение больных и оказание первой медицинской помощи. Помимо всего прочего, в этом же списке дел и контроль качества пищи в солдатской столовой.

За плечами Мерея Кабылканова не один случай оказания профессиональной медицинской помощи. Но следует рассказать о событии, произошедшем 4 апреля текущего года. В тот день в пограничном отделении «Маралды» в результате нарушения мер безопасности младший сержант Мирас Испаев получил пулевое ранение из пневматического оружия. Силами пограничного отделения пострадавшему была оказана первая медицинская помощь. Однако состояние военнослужащего ухудшалось с каждой минутой.

Было решено вызвать опытного специалиста – ефрейтора М. Кабылканова. Добраться до пограничного отделения для него оказалось непростой задачей. Значительные трудности создали непроходимость транспортных средств и сложная дорожная обстановка. Всё же Мерея это не остановило. Он нашёл эффективный выход из ситуации, прибыв к пострадавшему на снегоходе местного жителя.

На тот момент младший сержант уже находился почти в бессознательном состоянии. Фельдшер осмотрел его, измерил давление и пульс, ввёл необходимые инъекции, сделал перевязку. После этого сильное кровотечение остановилось и М. Испаев пришёл в себя.

Спустя некоторое время прилетел бортовой вертолёт Ми-8 с двумя врачами. Пострадавшего эвакуировали и благополучно доставили в медицинское учреждение Курчумского района.

Поступок ефрейтора не остался незамеченным. За спасение жизни сослуживцу руководство Департамента Пограничной службы КНБ РК по Восточно-Казахстанской области выразило ему благодарность и наградило ценным подарком.

Гульжан Естаева

Курчумский район