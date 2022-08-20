В авангарде аграрного сектора

Близится к завершению лето, а это значит, перед аграриями стоят задачи – собрать весь выращенный урожай в установленные сроки и сохранить его в кондиционном состоянии.

От этого зависит продовольственная безопасность региона, цены на хлеб для восточноказахстанцев, а также поставки зерна в другие области и страны.

Темпы заготовки кормов и подготовка к сбору урожая стали главной темой рабочей поездки акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова в Глубоковский и Шемонаихинский районы. Именно хозяйства этих двух районов традиционно являются основными производителями зерна и маслосемян подсолнечника.

Глава региона посетил хозяйства «East Farm», «Виситаев Р.Д.» и Восточно-Казахстанскую сельскохозяйственную опытную станцию, которые специализируются на растениеводстве.

Виды на урожай хорошие

Для получения богатого урожая необходимо множество условий. Качество семян, их сортность, предпосевная обработка, подготовка, технология непосредственного сева, использование удобрений, а также погодные факторы, влияющие на конечный результат.

Аким области смог лично оценить, как были проведены эти работы, как выглядят сейчас поля и можно ли ожидать хорошего урожая.

Коллектив ТОО «East Farm» под руководством Нурлана Козыбаева в селе Убинка Шемонаихинского района благодаря серьёзной подготовке нынешнюю посевную кампанию провёл на должном уровне, заложив надёжную основу будущего урожая.

Для получения высоких результатов здесь соблюдают севооборот, агротехнику, борются с болезнями и вредителями.

– Основной акцент аграрии этого хозяйства делают на выращивание кукурузы с большим экспортным потенциалом, применяя не только современные агротехнологии, но и систему полива, – отметил Даниал Ахметов. – В этом году здесь тестируют технологию возделывания масличных культур на поливных землях. В планах у земледельцев выращивать картофель и обеспечивать им областной центр.

Слагаемые успеха

В крестьянском хозяйстве «Виситаев Р.Д.», которое находится в селе Весёловка Глубоковского района, на протяжении многих лет используют самые передовые технологии и преимущественно элитные семена.

Во главе с молодым и крепким хозяйственником Тимуром Виситаевым сельхозпредприятие процветает. Здесь каждый год появляются какие-то новинки. В этом году, например, начали выращивать пшеницу французской селекции.

Как отметил глава сельхозпредприятия, виды на урожай «француженки» очень хорошие – до 60 центнеров с гектара.

Для того чтобы оставаться в авангарде аграрного сектора, весёловские земледельцы приступили к строительству собственного комплекса для сушки и хранения зерна. Это, по словам Тимура Виситаева, позволит им подрабатывать урожай без потерь.

– Плохая сушка зерна ведёт к непозволительным потерям, – говорит глава хозяйства. – Элеваторная отрасль уже давно не находится под контролем государства, все элеваторы стали частными и диктуют свои цены. Кроме того, их мощностей не хватает для единовременного хранения всего объёма урожая, выращенного местными производителями зерна. А окупаемость собственного комплекса достаточно высокая. Производительная мощность комплекса позволит производить сушку 130-140 тонн зерна в час.

Наука в поле

Аким Восточного Казахстана побывал также на полях ТОО «ВКСХОС», где ведётся большая научная работа.

– Специалисты опытной станции занимаются селекцией сои, подсолнечника, пшеницы. Недавно ими был выведен собственный сорт, урожайность которого выше, чем у импортного зерна. Также здесь выращивают кормовые культуры для животноводства, такие как, например, сорго. Все культуры, выведенные учёными ВКСХОС, пользуются популярностью у местных крестьян. Впервые в этом году здесь посеяли сафлор – растение очень востребовано в сфере косметологии.

Даниал Ахметов подчеркнул, что ещё одной важной задачей этого периода является наращивание темпов заготовки кормов и накопление их запасов на зиму. Районы должны обеспечить выполнение планов по заготовке кормов, особенно сена.

Итоги рабочей поездки главы региона свидетельствуют: урожай зерновых на фермерских полях обещает быть богатым, подготовка к проведению уборочных работ проведена заблаговременно и в полном объёме.

Восточноказахстанские земледельцы работают с полной отдачей, показывая высокие результаты, несмотря на погодные условия.

– Практика показывает, что наши аграрии умеют работать и добиваться высоких результатов в любых, даже самых экстремальных ситуациях, используя каждый погожий день, чтобы собрать всё зерно, не оставив его в поле. Тем более что урожай нынче ожидается хороший, – отметил Даниал Ахметов.

В нынешний агросезон, по его словам, в регионе предстоит убрать 686 тысяч гектаров, из которых 286 тысяч га – яровой сев. На сегодня убрано более 24 процентов урожая зерновых со средней урожайностью – 13,8 ц/га. Кроме того, впереди уборка более 208 тысяч га масличных культур. Их урожай станет сырьевой базой для региональных маслозаводов.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы акима ВКО