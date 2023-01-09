В армию на денёк

Военнослужащие познакомили школьников областного центра с буднями армейской жизни.

В войсковой части 27943 Усть-Каменогорского гарнизона прошёл день открытых дверей. Чтобы больше узнать о жизни военнослужащих, учащиеся Восточно-Казахстанского областного специализированного лицея «БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ» для одарённых детей города Усть-Каменогорска посетили войсковую часть.

Как сообщили в пресс-службе Усть-Каменогорского гарнизона, день открытых дверей проводился в рамках Года детей и был приурочен к 112-летию со дня рождения Народного героя Казахстана Бауыржана Момышулы.

Одна из ключевых задач современного общества – военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Как раз такие мероприятия и направлены на укрепление патриотического духа молодёжи.

В рамках дня отрытых дверей ребята увидели, как живут в части солдаты, познакомились с видами обмундирования, военной техники и вооружения, а также с образцами специальной одежды, которую носят при угрозе радиационной, химической и биологической опасности.

Затем бойцы продемонстрировали приёмы рукопашного боя. А потом школьников угостили обедом в солдатской столовой.

– Мы разъясняем будущим защитникам страны важность военно-патриотического воспитания, рассказываем о гражданском долге перед Отечеством, – отметил заместитель командира части по воспитательной и идеологической работе подполковник Абзал Таждинов. – Такие встречи полезны, они оказывают большое влияние на формирование патриотического духа, нравственное воспитание подрастающего поколения.

Ерик Абитов