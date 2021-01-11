В агитационный период обеспечена равномерность информационного освещения политических партий в СМИ

Вице-министр информации и общественного развития Кемелбек Ойшыбаев принял участие в заседании Центризбиркома об итогах проведения предвыборной агитации.

Кемелбек Ойшыбаев рассказал, что в агитационный период с 10 декабря по 8 января мониторингом было охвачено порядка 500 республиканских и региональных СМИ, в том числе 321 газета, 47 телеканалов и 131 интернет-ресурс.

«Мы охватили практически все СМИ, освещающие общественно-политическую тематику в стране, исключив все нишевые, тематические СМИ. По итогам мониторинга агитационной кампании на сегодняшний день по всем видам СМИ вышло более 22 тысяч материалов, из них 8 822 – в газетах, 6 930 – на телеканалах, 6 855 – на интернет-ресурсах, посвященных очередным выборам депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. Это еще раз подтверждает высокий интерес к выборам со стороны граждан и СМИ», – отметил вице-министр МИОР.

На телеканалах наблюдалось незначительное превалирование в пользу партий «Ак жол» и «Ауыл» – по 21% эфирного времени. По остальным партиям эфирное время было распределено практически равномерно – 19-20%.

В печатных СМИ наблюдалось незначительное преобладание партии «Nur Otan» – 23%. По остальным партиям доли площадей материалов распределились следующим образом: «Adal» и «Ауыл» – по 20%, «Ак жол» – 19%, НПК – 18%.

На интернет-ресурсах освещение деятельности политических партий распределилось практически равномерно – около 20% по каждой партии. «Что касается агитации в социальных сетях, то, как я уже говорил на заседании Центральной избирательной комиссии, посвященном старту агитационной кампании, агитацию в социальных сетях мы не учитывали», – сообщил Кемельбек Ойшыбаев.

Вице-министр отметил, что в этом направлении ведомство исходило из международной практики и конституционного права каждого человека выражать свою гражданскую позицию любым не запрещенным законом способом. «В целом, по результатам мониторинга мы можем заявить, что казахстанские СМИ обеспечили равный доступ политическим партиям к средствам массовой информации», – резюмировал вице-министр.