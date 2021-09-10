Благоустройство

Узоры на клумбах

10.09.2021
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В посёлке Касыма Кайсенова в Уланском районе к 30-летию Независимости Республики Казахстан высадили свыше 20 тысяч цветов.  

Помогли украсить районный центр члены Добровольного общества инвалидов Уланского района. К слову, это одна из наиболее активных неправительственных организаций, которая осуществляет свою деятельность в различных направлениях. Участники общества ярко проявляют себя в спорте, общественной жизни района, занимаются волонтёрством. Вот и в этот раз они внесли вклад в благоустройство родного посёлка.

– С 2013 года наше объединение оказывает социальную помощь людям преклонного возраста и инвалидам, – рассказывает председатель ОО «Добровольное общество инвалидов Уланского района» Жалында Сабитов. – Мы участвуем в разных тендерах, чтобы обеспечить нашим подопечным дополнительный доход. В этом году выиграли тендер на озеленение и благоустройство районного центра.  

Таким образом, центральную площадь посёлка Касыма Кайсенова украсили клумбы петуний, из которых была сложена надпись «30 жыл – 30 лет», а также различные орнаменты. Всего было высажено 22 тысячи цветов. Теперь местные жители приходят на площадь, чтобы полюбоваться красивым цветником.

Дарья Антон

Фото предоставлено Добровольным обществом инвалидов

10.09.2021
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