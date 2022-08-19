Узнаваемый имидж Восточного Казахстана

В летнее время, в самый, что ни есть пик сезона, в период отпусков, можно изучать географию страны по государственным номерам различных автомобилей, приезжающих в Восточно-Казахстанскую область.

На протяжении многих лет корреспонденты газеты «Рудный Алтай» немало усилий приложили к тому, чтобы регион стал узнаваемым, привлекательным для гостей и туристов. О туристическом потенциале удивительного края, который иногда называют континентом в миниатюре, говорится на самых разных уровнях достаточно много и часто. Похоже, что сейчас его начинают действительно принимать всерьёз, поскольку в последнее время интерес к нашей области заметно возрос.

Об этом мы подробно рассказывали в начале сезона в публикациях с представителями профильного ведомства, непосредственно курирующими вопросы развития туризма в области. Тогда особое внимание обращалось на перенос центра тяжести соответствующей работы на имеющиеся опорные точки развития туристической отрасли региона. Это объекты и территории Глубоковского района, а также Риддера, побережье Бухтарминского водохранилища. В их числе заповедные уголки природы в Катон-Карагайском и Курчумском районах, прилегающие к озеру Маркаколь. И здесь вполне симптоматично, что не обойдена стороной задача информационного обеспечения и сопровождения, создания и развития подобных центров в районах и сёлах. Вплоть до укрепления инфраструктуры в качестве прозаичных, но необходимых указателей, табличек на дорогах, объектах, путеводителей, карт для туристов.

Сам себе блогер

Популяризация местных достопримечательностей и уникальных уголков природы имеет важное значение для раскручивания имиджа Восточного Казахстана, а также продвижения эксклюзивных туристических продуктов. Причём сегодня наблюдаются новые тенденции, которых в прежние годы не было и быть не могло. Здесь многое, если не всё, зависит от властного и неизбежного прихода, проникновения новых технологий во все сферы жизни. В этом отношении не являются исключением коммуникации, сделавшие стремительный рывок за очень короткие сроки.

Журналисты областной газеты, вдоль и поперёк за многие годы исколесившие весь регион в командировках, не могут совсем не замечать очевидного. С читателями на самые разные темы становится легче разговаривать ввиду их активной жизненной позиции. В том числе в плане как знания родного края, так и интереса к самостоятельному изучению его через поездки и путешествия. Наверное, это именно то, что называется тягой, стремлением к туризму внутреннему, активному отдыху на лоне живой природы.

Представителям СМИ становится легче работать и потому, что некоторую часть их обычного труда невольно переложили на свои плечи не только блогеры, но и просто обычные люди, кто хочет по-своему выразить отношение к окружающему миру. Особенно, когда он так прекрасен! То, чем прежде занимались избранные, специально этому обученные люди, теперь занимаются буквально все кому не лень. Кто располагает современными гаджетами, коими можно совместить в одном фото, видео, аудио, более того – в режиме реального времени вести прямые трансляции с непосредственного места событий. Так и необходимый арсенал технических средств, а также их возможности на самом деле предоставляют такой простор для творчества, что в былые времена присниться не могло в лучших снах.

Конечно, другой большой вопрос заключается в качестве контента, а здесь разброс огромный. От талантливых, оригинальных творений до наивного и не совсем удобоваримого, но, по крайней мере, искреннего по своей задумке продукта на просторах социальных сетей. В желании заявить о себе, поделиться своим взглядами и мыслями от увиденного и запечатлённого в самом деле нет ничего зазорного. Нынешним летом поток информации из Восточного Казахстана глазами гостей возрос намного, что брендовые и культовые места, особенно из Катон-Карагайского района, становятся узнаваемыми буквально с первого взгляда для жителей области и других регионов. В этом и заключается положительная сторона визитов гостей и туристов, чьи сердца не могут не затронуть уникальная природа, высокогорные озёра, а также лес и его обитатели.

Посещение знаковых мест входит в своеобразный джентльменский набор современного человека, который может с гордостью сказать, что «он был и всё видел сам».

Смена акцентов?

Мы уже упоминали о сплошном потоке разных авто в направлении Катон-Карагайского района и объектов на его территории. Привлекает водителей и пассажиров вполне сносная асфальтовая дорога до села Берель и подножия горы, где начинается перевал, по которому добираешься до самых Рахмановских ключей.

В кругу журналистов бытует мнение, что на прежних базах отдыха, где привыкли отдыхать горожане, почему-то нет былого столпотворения. В чём причины? Быть может, народ начинает потихоньку затягивать потуже пояса и нет особого желания проводить отпуск в привычном формате? Или меняются постепенно его предпочтения, когда вместо относительно пассивного отдыха на пляже и в домиках выбор падает в пользу автомобильного туризма, выезда в объятия дикой природы, уединения и общения с ней? Это один из тех вопросов, ответ на которые должны поискать эксперты и профессионалы отрасли туризма, горящие желанием вдохнуть в неё жизнь, открыть второе дыхание.

Есть один вполне понятный и непостижимый для всех парадокс, связанный с Осиновским перевалом. Для тех, кто каждый день спешит по делам, обогнуть серпантины и сэкономить время, сократить расстояние, сберечь нервы, уменьшить нагрузку на автомобиль, расход топлива, давно является мечтой. Она всё равно когда-нибудь сбудется.

С другой стороны, извилистая дорога до и после пика на этом пути является местной достопримечательностью. Порадовала новость о сооружении смотровой площадки, на которой можно лицезреть всю округу. По словам знающих людей, в ясную погоду оттуда виднеется даже Бухтарминская ГЭС, что в нижнем течении Иртыша.

В Катон-Карагайском районе в нынешнем сезоне уже действуют три самые крупные базы отдыха, часть из них заточена на функционирование в круглогодичном режиме. Помимо них работают гостевые дома, получившие бурное развитие с прошлого года при поддержке акимата области. В будущем есть настоятельная потребность рассказать о них более подробно, поскольку они решают важнейшую проблему местного туризма – ярко выраженный сезонный характер оказания услуг. С учётом того, что зима в этих краях длится очень долго, на приём гостей и туристов для местных предпринимателей отводилось всего три летних месяца. Затем тишина до наступления следующего лета. Об этом теперь можно особо не беспокоиться, имеются современные базы, куда без стеснения можно приглашать даже иностранных туристов, привыкших к комфорту.

Формат услуг

В голове давно вертится одна непреложная истина, о которой вещают эксперты мировой индустрии туризма с самых давних пор. Иностранный турист, путешественник может целый день блуждать по лесу, бродить по рекам и озёрам, лазать по деревьям и горам, месить грязь в болоте, легко переносить экстрим. Для этого он едет хоть на край света, платит огромные деньги, находит время в плотном графике, иногда даже рискует здоровьем и жизнью. Но у него есть одно главное условие, которое выдвигает перед принимающей стороной. После любой изнуряющей тело и дух прогулки в дикой природе он обязательно должен вернуться на ночлег туда, где имеются первоклассные условия для полноценного отдыха, восстановления сил и полный пакет услуг высшего уровня как в порядке вещей.

Вот этого формата всегда не хватало в заповедных уголках Катон-Карагайского района, а сейчас, похоже, что лёд в этом направлении наконец-то тронулся. Это тема отдельного разговора, к которому мы неизбежно будем возвращаться, если хотим развивать туризм ВКО.

Не будем отрицать, что имеются явные подвижки в повышении туристического сервиса. В рамках эксклюзивного гастрономического (!) тура один из его инициаторов сумел без труда организовать новый вид услуги. Как говорится, затащил в прямом смысле в горы ресторанный уровень обслуживания принимаемых гостей. Вполне возможно, что это такой эксклюзив, который не ставится на поток, имеет единичный премиальный формат. Главное, что прецедент создаётся и не видится больше для клиентов чем-то абсолютно невозможным, нереальным.

В социальных сетях часто мелькают объявления о прогулках на вертолёте к подножию самых высоких горных вершин казахстанского Алтая. В этом для местных жителей и гостей из других регионов страны тоже заключается некоторая прелесть познания окружающего нас мира. Видимо, срабатывает безотказный закон на тему – был бы спрос, найдётся и предложение. Каким же удивительно красивым и богатым может оказаться в итоге портфолио воздушных путешественников, представить не так уж трудно. Восточный Казахстан с его неповторимой аурой, энергетикой не оставляет никого равнодушным!

Таир Сапаргалиев

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