Уже не дачи, но ещё не посёлок

Новая школа, уличное освещение, водопровод и вывоз ТБО – эти блага цивилизации получат жители дачных массивов Восточный Правый и Восточный Левый уже в ближайшие годы. Об этом сообщил аким Семея Бакытжан Байахметов, встречаясь с инициативной группой из числа жителей окраины города.

Стоит пояснить, что в Семее посёлок Восточный и дачные массивы Восточный Левый и Восточный Правый – это не один и тот же район. Если в посёлке есть блага цивилизации в виде уличного водопровода, освещения, частично асфальтированных дорог, наличия школ и магазинов, то дачные массивы этого лишены. Потому что территория массива, хотя и используется уже 30 лет как один из жилых районов частного сектора, но все ещё имеет официальный статус земель сельхозназначения для нужд садоводческого хозяйства.

Этот факт становится камнем преткновения, когда речь заходит о выделении бюджетных средств на развитие инфраструктуры бывшего дачного посёлка. Ведь, согласно законодательству, вкладывать бюджетные средства местная исполнительная власть может только в развитие городских территорий, а не дачного кооператива.

Однако жителям бывших дач, а ныне вполне обычных частных домостроений, необходимы свет, вода, хорошие дороги, общественный транспорт, школы, больницы и детские сады. Магазины и салоны они могут открыть здесь и сами, было бы желание.

Жители дач Восточного уже много лет добиваются решения сложившейся ситуации. И наконец у местной исполнительной власти сегодня есть что им сказать.

Так, по словам Бакытжана Байахметова, в апреле текущего года планируется провести конкурс на разработку плана детальной планировки посёлка Восточный Правый и Левый. А это значит, что у городского руководства появится документ, согласно которому они смогут поэтапно вести застройку района, учитывая потребности местного населения.

И одна из них – открытие новой школы на 1200 мест, которую достраивают в посёлке Восточный. Имеющиеся в этих районах школы уже не могут вместить всех учеников. И проблема переполненности учреждений образования здесь одна из самых острых. Чтобы разгрузить эти школы, по поручению акима ВКО Даниала Ахметова в 2019 году приступили к разработке ПСД для строительства новой школы в посёлке Восточный, в прошлом году к делу подключились строители. Однако по различным причинам открытие нового учреждения образования несколько раз откладывалось.

На встрече с инициативной группой Бакытжан Байахметов твёрдо пообещал, что в этом году 1 сентября в новой школе обязательно прозвенит первый звонок.

Однако при запуске школы возникнет ещё одна проблема: острая нехватка автобусов в этом микрорайоне. Кроме того, для подъезда к школе нужно расширить и отремонтировать дорогу. Сейчас это просто грунтовая просёлочная дорога с ямами и канавами.

– Как только будет решён вопрос со строительством водопроводной сети на этих улицах, начнутся работы по асфальтированию дороги. Пока это делать бесполезно, потому что летом вскроют все дороги для прокладки трубопровода, и придётся ломать свежий асфальт, – сказал Бакытжан Байахметов.

Также заместитель акима Семея Димитрий Гариков проинформировал участников встречи, что в текущем году увеличат количество автобусов на городских маршрутах в этой части города.

– Для обслуживания пассажиров будут возвращены маршруты 31, 17, 52 и 45. Так, 31 маршрут останется без изменений. Автобус № 17 будет курсировать от ул. Дастенова (Центр крови) и до массива Восточный Правый. 52 маршрут – от Восточного правого до ТЦ «Северный» в посёлке Энергетик, 45 маршрут – от посёлка Восточный до микрорайона Карагайлы, – подробно пояснил Димитрий Гариков.

В текущем году стартуют работы по реализации проекта «Реконструкция и расширение водопроводных сетей посёлка Восточный» на сумму 1,647 млрд тенге. В этом районе протяжённость сетей составит 34 километра. По проекту предусмотрено подключение к водоснабжению новой школы, детского сада и более 20 улиц, ранее не имевших централизованного водоснабжения.

Параллельно будут вестись работы и по модернизации уличного освещения. По словам специалистов, на 2022 год в посёлке Восточный и одноимённых дачных массивах освещение будет установлено на 13 и 17 линиях, улице Акжол, в переулке Акжол 1, 2, на улицах Елтай, Жибек Жолы и Абдуали. В 2023 году освещение появится ещё на восьми улицах посёлка.

Кроме того, жители обратили внимание акима города на завышенные тарифы за электроэнергию.

– Местные бесхозные сети по решению суда были переданы на баланс ЖКХ. На сегодня часть сетей питается от двух трансформаторных подстанций. Жителям необходимо обратиться в абонентский отдел «Шыгысэнерготрейд» для открытия лицевых счетов. Отдел ЖКХ проводит регистрацию ещё двух дополнительных – ТП-584 и ТП-285. После их регистрации каждый из вас также может через абонентский отдел открыть лицевые счета, – пояснил Бакытжан Байахметов.

Члены инициативной группы подняли и вопрос о вывозе мусора. Надо сказать, санитарное состояние дачных массивов Восточного – одно из самых худших в Семее. Минимальное количество жителей имеют на руках договоры на вывоз ТБО с обслуживающей этот район компанией – ИП Сегизбаева. На сегодняшний день здесь обслуживается 1190 частных домов – мизер, по сравнению с общим количество домостроений. Именно поэтому, чтобы хоть как-то улучшить санитарное состояние улочек и пустырей, местная исполнительная власть ежегодно выделяет бюджетные средства для вывоза ТБО и ликвидации несанкционированных свалок.

Аким города рекомендовал жителям заключить договоры с сервисными компаниями, специализирующимися на вывозе мусора, с указанием всех проживающих в домах членов семьи. Именно от этого зависит чистота в их районе и частота вывоза накопившихся ТБО.

Местному участковому инспектору дано поручение усилить работу по пресечению накоплений несанкционированного мусора. Согласно статье 505 Кодекса об административных правонарушениях, повреждение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зелёных насаждений влечёт предупреждение или штраф для физических лиц в размере двадцати, для субъектов малого предпринимательства и некоммерческих организаций – в размере тридцати, для субъектов среднего предпринимательства – в размере сорока, субъектов крупного предпринимательства – в размере ста МРП.

На улицах здесь нередко встречаются огромные стаи бродячих собак, которые пугают местных жителей. По данным КГП «Семей Ветеринария», в прошлом году было отловлено почти полторы тысячи собак. За полтора месяца этого года – более сотни.

В плане благоустройства на окраине города уже этим летом будут построены спортивная и детская площадки.

Софья Соболевская

Фото из открытых источников

Семей