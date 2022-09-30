Уж замуж невтерпёж

Каковы последние новшества в процедуре регистрации брака?

Земфира Красносельская, Шемонаихинский район

По информации Департамента юстиции ВКО, Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации, информационной безопасности и образования» от 14.07.2022 года внесены изменения в ряд законодательных актов, в том числе в Кодекс «О браке (супружестве) и семье».

У граждан особый интерес вызвали изменения в части регистрации брака. Так, по старым нормам Кодеса срок регистрации брака составлял один месяц со дня подачи заявления. Учитывая, что многие пары желают поскорее зарегистрировать брак, в целях оптимизации сроков ожидания государственной регистрации брака и исключения барьеров для создания семьи по инициативе Министерства юстиции эти сроки были сокращены от месяца до пятнадцати календарных дней со дня подачи заявления в регистрирующий орган.

Закон вступил в силу 25 июля текущего года. Однако в связи с необходимостью внесения изменений в действующие Правила, а также доработками в ИС РП ЗАГС данная норма внедрена с 15 августа.

При этом сохранены нормы о возможности сокращения или увеличения срока при наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребёнка, непосредственной опасности для жизни одной из сторон и других особых обстоятельств) по желанию вступающих в брак (супружество). То есть, установленный 15-дневный срок можно сократить или увеличить.