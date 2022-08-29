Уютный и красивый город

Аким города Усть-Каменогорска Жаксылык Омар отчитался перед депутатами городского маслихата о работе по развитию областного центра, проделанной за восемь месяцев этого года, и поделился планами на будущий 2023 год.

Жаксылык Омар сообщил, на сегодняшний день в областном центре успешно реализуется целый ряд важных социально-экономических проектов. Вопросы развития Усть-Каменогорска находятся на особом контроле акима области Даниала Ахметова.

– Основной акцент сделан на повышении качества жизни населения, – обратил внимание градоначальник. – В текущем году в Усть-Каменогорске реализованы крупные проекты в строительной отрасли, сфере дорожной инфраструктуры, социальной сфере, выполнены масштабные работы по благоустройству города и другим направлениям.

По словам акима Усть-Каменогорска, в этом году особое внимание уделили развитию городских окраин, дополнительно выделив на это 1,3 млрд тенге. Регулярные встречи и беседы с населением позволили определить приоритеты в предстоящей работе.

В итоге, в посёлках Новоявленка, Бабкина мельница, Левый берег, 22 и 23 микрорайонах начато строительство детских и спортивных площадок. В ряде микрорайонов города проведён средний ремонт дорог и обновлено уличное освещение. В микрорайоне Аблакетка в городскую собственность возвратили здание ресторанного комплекса. Теперь там открыт культурно-досуговый центр для местных жителей.

Большой пласт работы выполнен по улучшению дорожной инфраструктуры. В этом году из городского бюджета выделено 2,3 миллиарда тенге – в два раза больше, чем в прошлом году. Как результат, на крупных магистралях и проспектах областного центра проведена основательная реконструкция дорожного полотна, выполнены средний и ямочный ремонты, дополнительно организовано 15 правосторонних поворотов.

В Усть-Каменогорске проводится серьёзная работа по развитию социальной инфраструктуры. Приоритетным остаётся вопрос по охвату детей дошкольным воспитанием.

– Для решения этой задачи в городе открыли два новых детских сада на 462 места из пяти запланированных, – сообщил Жаксылык Омар. – Ко Дню города откроется ещё один – частный детский сад «Асыл бала» на 90 мест в посёлке Металлург.

Расширяется городская сеть учреждений здравоохранения. Запланировано открытие роддома в капитально отремонтированном здании по проспекту Шакарима, 149. Идёт строительство Центра гематологии, в котором предусмотрена установка новейшего уникального оборудования.

Ударными темпами в городе ведётся строительство жилья. В 2022 году распределено 118 квартир. Отметим, 46 из них получили дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Новоселье вместе с ними отметили 25 многодетных семей и 19, относящихся к категории социально защищаемых слоёв населения.

До конца года введут в эксплуатацию ещё 15 новых комфортабельных домов на 1022 квартиры по госпрограмме, 14 коммерческих домов на 747 квартир и порядка 800 индивидуальных жилых домов. Также в 28 микрорайоне завершается строительство 43 индивидуальных жилых домов, в которые уже в этом году заедут счастливые новосёлы. В планах – дальнейшая застройка микрорайона Нурлы жол.

По данным акима города, одним из актуальных вопросов является работа общественного транспорта. Для обслуживания городских автобусных маршрутов ежедневно на линии работают 260 единиц подвижного состава. В рамках трёхлетней программы перевозчиками обновлены 52 автобуса. До конца года дополнительно планируется поставка ещё 38 новых автобусов. Это является важным условием субсидирования перевозок.

Напомним, со 2 июля 2022 года в городском общественном транспорте действует дифференцированный тариф. Доля оплаты по безналичному расчету уже составила 78 процентов. Из них почти половина – транспортными картами, остальное с использованием мобильных приложений.

Ерик Абитов

Фото Аяужан Утеулиновой