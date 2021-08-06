Уютнее и светлее

Комплексная работа по благоустройству городских территорий проводится в Шемонаихе.

Аким города Шемонаихи Игорь Драчев сообщил, что в этом году подрядчики провели средний ремонт дорог протяженностью пять километров.

– В целом отремонтировано шесть участков. Четыре улицы по одному километру, одна – 700 метров и один переулок 300 метров. По мере финансирования мы ежегодно проводим средний и ямочный ремонт дорог, – отметил он.

В этом году в городе появятся четыре детских площадки на улицах Гагарина, Жукова, Капорина и в районе ГРП. Места размещения игровых зон определили сами горожане на собрании местного сообщества. При этом стоимость каждой по 6 млн тенге. Все они будут отвечать требованиям безопасности.

Кроме того, в городе модернизируют уличное освещение. В этом году планируется установить более 170 новых опор со светодиодными энергосберегающими светильниками. Станет светлее на отдалённых улицах микрорайона Железнодорожников: Автомобильной, Загородной, Шапагат. Помимо этого, освещение установят на улицах Болашак, Вокзальной, Казахстанской, Украинской, Бастау, Жукова и Рокоссовского.

Марина Шевелёва

Фото Ануара Тюлюбаева

Шемонаихинский район