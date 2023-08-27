Уволился – получи!

В ВКО 3831 человек является получателем социальной выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) по случаю потери работы, 3221 из них она назначена именно в этом году.

В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы в течение полугода, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счёт средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода.

По информации сотрудников филиала АО «ГФСС» по ВКО, для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

– авторизоваться на портале eGov.kz;

– в разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу»;

– заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП.

В течение одного дня карьерный центр (КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии. Если работа не найдена, в течение трёх рабочих дней дистанционно будет присвоен статус безработного.

Эту услугу в онлайн-режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

– При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате, – поясняют в филиале АО «ГФСС» по ВКО. – В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.

Напомним, социальная выплата на случай потери работы за счёт средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет новое место.

В целях реализации поручения Главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана 1 сентября 2022 года, с 1 января 2023 года увеличен коэффициент замещения утраченного дохода с 40% до 45%. При этом текущий порядок назначения выплаты сохранён и распространяется только на участников системы социального страхования, потерявших работу и получивших статус безработного.

Повышение размеров соцвыплаты по потере работы также коснулось действующих получателей по состоянию на 1 января 2023 года, оно произведено автоматически.

Как сообщалось ранее, Министерство труда и социальной защиты населения РК запустило в работу функционал по дистанционному оказанию услуг центров занятости населения посредством Электронной биржи труда.

Это позволило упростить процедуры регистрации безработных и получение государственных услуг по поддержке занятости, в том числе социальной выплаты по потере работы. Теперь все можно сделать, имея только интернет, компьютер и электронную цифровую подпись.

Насима Халелова