Увидеть Париж и победить

Трое спортсменов из Восточно-Казахстанской области претендуют на участие в летних Олимпийских играх, которые пройдут в следующем году в столице Франции.

В областном управлении физической культуры и спорта назвали имена тех, кто, возможно, будет защищать честь нашей страны на грядущей Олимпиаде. Представлять Казахстан, если удастся получить лицензию, будут Элина Михина, Александр Куликов и Маргарита Торлопова.

Элина Михина – легкоатлетка, специализирующаяся в беге на средние дистанции. Спортом начала заниматься с восьми лет, сейчас тренируется под руководством Александра Дениско. Является мастером спорта РК и победительницей соревнований различного уровня, в этом году она стала двукратной чемпионкой Азии в закрытом помещении, в беге на 400 метров и в эстафете 4*400 метров. Представляет клуб Altay Athletics. Личные рекорды Элины в дисциплине бег на 400 метров – 52,09 секунды на открытом воздухе (Алматы, 2016) и 52,53 секунды в помещении (Усть-Каменогорск, 2018).

Александр Куликов – мастер спорта международного класса по гребному слалому на байдарках и каноэ, участник XXXII Летних Олимпийских игр в Токио, член национальной сборной команды Республики Казахстан. Начал заниматься гребным слаломом с 2006 года в возрасте девяти лет. Первый опыт участия в международных соревнованиях получил в 2011 году на юношеском европейском кубке до 18 лет ECA junior cup. В 2022 году стал чемпионом Азии в городе Паттайя (Таиланд) в дисциплине 3*С1М и серебряным призёром в дисциплине С1М. В 2023 году – победитель международных соревнований 54 Иллинденский Каяк Слалом ИКАС-2023.

Маргарита Торлопова – мастер спорта международного класса по гребле на байдарках и каноэ, участница XXXII Летних Олимпийских игр в Токио, член национальной сборной команды Республики Казахстан. Спортом начала заниматься в 12 лет. Личный тренер – Владимир Афанасенков. Первый опыт участия в международных спортивных состязаниях получила в 2013 году на Кубке мира по женскому каноэ во Франции. В 2022 году стала двукратной серебряной призёркой чемпионата Азии в городе Паттайя (Таиланд) в дисциплинах С2 500 м и С2 200 м и обладательницей бронзовой медали в дисциплине С1 200 м.

Напомним, летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже на стадионе «Стад де Франс». Чтобы попасть на них, спортсменам необходимо пройти отборочные олимпийские турниры. Желаем нашим претендентам победить и завоевать лицензии на самые зрелищные и масштабные соревнования в мире.

Мария Симонова

Фото управления ФКиС