Увидеть историю своими глазами

Восточноказахстанцам подарили уникальную возможность посмотреть на широком экране фильмы, которых уже нет в прокате.

В Усть-Каменогорске идет ретроспективный показ кинокартин «Фестиваль военного кино». Ценителям кинематографа предлагают перенестись в прошлое и увидеть, как ковалась Великая Победа.

– В рамках празднования 75-летия Победы в Великой

Отечественной войне кинотеатр «Юбилейный» совместно с Государственным фондом кинофильмов РФ проводит ретроспективный показ кинокартин «Фестиваль военного кино», – сообщила PR-менеджер кинотеатра «Юбилейный» Екатерина Иванова. – Это уникальное явление, поскольку посмотреть полюбившиеся фильмы на большом экране – редкая возможность. Их давно уже нет в прокате.

Кинокартины восстановлены в черно-белом формате, без дополнительных спецэффектов. Любителям ретро предложены популярные фильмы военных лет: «Великий перелом» (1945 г.), «Сын полка» (1981 г.), «В шесть часов вечера после войны» (1944 г.), «Два бойца» (1943 г.), «Жди меня» (1943 г.), «Небесный тихоход» (1945 г.), «Молодая гвардия» (1948 г.), «Звезда» (1948 г.).

Первым фильмом, предложенным к просмотру, стала кинокартина «Великий перелом». В обычный будничный вечер в кинотеатре зрителей встречали не совсем обычно. Звучала музыка сороковых годов прошлого столетия, в фойе расположилась выставка картин нашего земляка, художника-фронтовика из села Меновное Липата Семина.

Она создала яркий контраст тяготам военного времени, представленным в кинофильмах. Фронтовик Липат Семин изобразил на своих холстах исключительно мирную жизнь. Каждая из его работ переносит зрителя в оазис живой природы. Сказочный образ берегов Иртыша, золотые цветы Алтая – жарки и другие пейзажи.

Подошел чуть ближе – и словно ощущаешь прохладу березовой рощи и пьянящий аромат сирени, слышишь пение птиц у реки. Любуясь осенним пейзажем, кажется, будто сидишь на берегу и наблюдаешь, как медленно с деревьев опадают золотые листья, покрывая водную гладь.

Жизнь Липата Петровича не была связана с искусством – окончил семь классов, в 19 лет призвали на фронт. Он стал свидетелем всех кошмаров, которая принесла Великая Отечественная война. Наверное, поэтому не любил вспоминать этот период своей жизни.

Ожесточенные бои с фашистами, ранения и, наконец, долгожданная Победа. Послевоенные годы тоже выдались нелегкими. Лишь в 70 лет он взял в руки кисть и краски. Сначала это были рисунки для внука, а затем в душе загорелось желание изобразить жизнь, а именно ее яркие и незабываемые моменты.

– Картины фронтовика раскрывают удивительную и неповторимую красоту нашего края, – рассказала Екатерина Иванова. – Они наполнены жизненной силой и энергией природы. Поражает, насколько был жизнерадостным человек,

прошедший тяжелый военный путь.

«Фестиваль военного кино» продлится до 22 июня включительно. Показ проходит ежедневно в 18:00. Стоимость билета составляет 1000 тенге для взрослого и 600 тенге для зрителей, достигших пенсионного возраста.

Стоит отметить, что 50 процентов от стоимости каждого проданного билета, по согласованию с Советом ветеранов, будут переданы одному из ветеранов Великой Отечественной войны в качестве социальной поддержки.

Татьяна Кравченко

Дмитрий Франчук