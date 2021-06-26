УВЕРЕННЫЙ ШАГ ВПЕРЁД

Аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов посетил Центр ядерной медицины в Семее, где занимаются диагностикой и лечением онкологических заболеваний с применением современнейших технологий.

Напомним, на днях в Центр ядерной медицины уже поступили первые пациенты. Все они прибыли из разных городов Казахстана и пройдут процедуру радиойодтерапии. Данный метод является безальтернативным при лечении дифференцированного рака щитовидной железы с отдалёнными метастазами. Эта же методика используется и при тиреотоксикозе, где радиойодтерапия является наиболее эффективным и безопасным видом лечения.

– ВКО занимает одно из первых мест по заболеваемости злокачественными образованиями. На учёте состоят более 18 тысяч пациентов. Ежегодно выявляются более 3800 пациентов, и, конечно, открытие такого центра является очень важным для лечения, диагностики заболевания и правильной постановки диагноза, – отметила председатель правления АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», главный онколог Министерства здравоохранения Диляра Кайдарова. – Мы приехали сюда, чтобы посмотреть, как проводится лечение, как пациенты его перенесут. Это очень важное мероприятие для всей онкологической службы Казахстана. Метод радиойодтерапии применяется в Казахстане впервые, поскольку ранее у нас не было такого отделения для её проведения. Такое отделение требует специальной изоляции пациента, чтобы все отходы аккумулировались в специальном устройстве, и радиоактивный йод далее не распространялся. Лечение проходит по международному протоколу.

В настоящее время радиойодтерапия – самый распространённый в мире метод радионуклидной терапии, на долю которого приходится свыше 70 процентов всех лечебных процедур, связанных с применением терапевтических радиофармпрепаратов.

В Казахстане ежегодно потенциально нуждаются в проведении радиойодтерапии 600 пациентов с раком щитовидной железы из 3 500 заболевших. Лечение будет проводиться радиофармпрепаратом отечественного производства (Институт ядерной физики Алматы). В Центре предусмотрен полный цикл – от производства радиофармпрепарата (для проведения ПЭТ-исследований) до проведения радионуклидной диагностики и терапии.

В рамках создания и строительства Центра ядерной медицины местные медики тесно сотрудничают с Институтом ядерной физики города Алматы, который выпускает отечественные радиофармпрепараты.

– В Казахстане начинается уникальная работа по лечению онкозаболеваний новым методом с помощью радиофармпрепаратов. С 2011 года мы производили технеций только для ранней диагностики раковых заболеваний. Теперь же это большой прорыв – начать использование радиофармпрепаратов для терапии, – рассказал директор Института ядерной физики Алматы Батыржан Каракозов. – На базе нашего института существует модернизированный исследовательский атомный реактор, с помощью которого был наработан и произведён новый препарат – изотоп Йод-131 для лечения рака щитовидной железы. Это большое достижение. Очень радует, что в нашей республике появился такой уникальный центр, который даёт возможность лечить онкобольных. Вопрос поставки радиофармпрепаратов довольно сложен. Мы готовы обратиться в Правительство и другие заинтересованные органы для того, чтобы наш местный отечественный авиаперевозчик получил лицензию, и тогда доставка препаратов осуществлялась бы в течение двух часов в любую точку страны.

О важности открытия Центра ядерной медицины сказал глава региона Даниал Ахметов.

– Четыре года назад мы приняли программу по развитию здравоохранения в Восточно-Казахстанской области, провели серьёзный аудит всего медицинского оборудования, поставили задачу по четырём направлениям медицины: материнство и детство, онкология, кардиология и травматология, – подчеркнул аким области. – На сегодня мы выполнили практически всё. Свыше трёхсот человек обучили в зарубежных клинических учреждениях. Работа продолжается. В этом году только в онкологическом направлении свыше 50 наших врачей поедут в зарубежные клинические институты совершенствовать свои знания. Таким образом, мы выполняем очень важную задачу, когда высокотехнологическое медицинское оснащение сопрягается с развитием человеческого капитала. В течение ближайших трёх лет медицина ВКО по четырём основным направлениям должна выйти на ведущий рубеж нашей страны.

Напомним, запуск Центра ядерной медицины проходит в три этапа. В апреле этого года открылось отделение радионуклидной диагностики, которая позволит начать лечение на ранней стадии. В ходе второго этапа состоится открытие отделения радионуклидной терапии, где будут лечить рак щитовидной железы методом радиойодтерапии. И третий, завершающий этап – это введение в строй циклотрона и позитронно-эмиссионных томографов.

Флора Левина

Семей