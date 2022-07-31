Молодежная политика

Уверенный шаг к статусу лидера

31.07.2022
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Как развить лидерские качества и раскрыть свой потенциал, знают в летней Школе молодого лидера – 2022.

В предыдущих номерах газеты «Рудный Алтай» мы писали, как проводят летние каникулы школьники Восточно-Казахстанской области. Не менее интересное и полезное времяпрепровождение у студентов учебных заведений технического и профессионального образования.

Так, с прошлого года в регионе реализуется образовательный проект «Школа молодого лидера». С предложением проводить мероприятие выступил Восточно-Казахстанский гуманитарный колледж имени Абая.

Пожалуй, замысел проекта раскрывается уже в названии. Программа Школы направлена на выявление, стимулирование и подготовку лидеров, то есть тех студентов, которые в наибольшей степени пользуются уважением среди сверстников и стремятся вести их за собой, привлекать к участию в мероприятиях, акциях. Она охватывает несколько направлений: патриотическое, историческое, экологическое и спортивно-оздоровительное. Также здесь проходят тематические тренинги, в том числе – по формированию антикоррупционной культуры.

Идея такого формата заключается в том, чтобы молодые люди научились руководить в рамках студенческого самоуправления, планировать, координировать, анализировать и отслеживать результаты. Если говорить в общем, то в Школе молодого лидера участники приобретают навыки социальной адаптации, которые им помогут в постоянно меняющихся условиях современной жизни.

В этом году в летней Школе молодых лидеров участвовали 90 студентов учебных заведений технического и профессионального образования Восточно-Казахстанской области и области Абай. Мероприятие проходило на учебно-производственной базе Восточно-Казахстанского гуманитарного колледжа имени Абая, расположенной в селе Свинчатка Катон-Карагайского района.

Чтобы время в летней школе проходило интересно и эффективно, для участников подготовили массу мероприятий. Программа представляла сочетание разнообразных инновационных методик по развитию студенческого движения, элементов психологического тренинга, деловых и коллективно-творческих игр, практических занятий, дискуссий, спортивных соревнований и туристических эстафет, экскурсий, посиделок у костра и, конечно, гала-концерт… Примечательно, что частью этого внушительного списка стало посещение Берельского кургана и музея Оралхана Бокея в селе Шынгыстай.

– Первые дни у ребят проходила адаптация, – отметил директор Восточно-Казахстанского гуманитарного колледжа имени Абая Фархад Курманов. – После нескольких занятий они раскрылись, стали чувствовать себя увереннее, перебороли страх публичных выступлений и научились аргументированно защищать свои проекты. Немаловажно, что здесь молодые люди нашли новых друзей и продолжили общение после завершения обучения в школе.

Как отмечают сами участники, летняя Школа молодого лидера позволила им развить лидерские качества, раскрыть свой потенциал и сформировать коллективный дух.

– Нас многому научили в летней Школе молодого лидера: выходить за привычные рамки, экспериментировать, аналитически мыслить, – поделилась одна из участниц Акмарал Абилмажинова. – Для меня главное, что здесь я смогла выяснить свои сильные качества и стать намного увереннее. Если бы мне снова предложили посетить летнюю школу, согласилась бы не раздумывая.

Татьяна Кравченко

Фото предоставлено ВК гуманитарным колледжем им. Абая

31.07.2022
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