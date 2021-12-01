Уверенные шаги к поставленной цели

В преддверии Дня Первого Президента Семей с рабочим визитом посетил аким ВКО Даниал Ахметов.

Глава региона ознакомился с работой городских котельных Центр, 103, 103А и 35 квартал, где летом была проведена масштабная работа по реконструкции. Даниал Ахметов положительно оценил проведённую работу, однако отметил при этом, что оборудование котельных давно устарело.

– Все ресурсы освоены. К примеру, в котельной Центр мы видим, что большая часть работ в этом году уже выполнена. Однако мы не можем постоянно заниматься реконструкцией оборудования, которое давно устарело. Я попросил акима Семея Бакытжана Байахметова и представителей управления энергетики ознакомиться с положительным опытом зарубежных стран, – отметил аким области.

Одним из пунктов посещения стал развивающийся микрорайон Карагайлы, где Даниал Ахметов ознакомился со строительством многоэтажек. В этот же день глава региона посетил торжественную церемонию вручения ключей новосёлам в посёлке Комсомольский.

– Мне очень приятно сегодня поздравить вас с этим огромным событием. Для каждой семьи получить ключи от нового дома – это большая радость. Я желаю вам счастья в канун замечательных праздников – Дня Первого Президента РК и Дня Независимости. Будьте счастливы и здоровы, – поздравил собравшихся аким области.

В рамках программы «Одноэтажный Восток» ключи от новых квартир получили 14 семей.

Ещё одним объектом посещения в рамках рабочей поездки стал Перинатальный центр Семея, где весной завершился капитальной ремонт корпуса №3 в рамках реализации программы «Дорожная карта занятости». Также на основании реализации II этапа инициативы Елбасы «Қамқорлық» и протокольного решения акима ВКО 14 декабря планируется открытие Центра детской реабилитации и Центра раннего вмешательства при содействии корпоративного фонда «Қамқорлық қоры» при фонде Нурсултана Назарбаева. Основное медицинское оборудование закуплено за счёт фонда.

– Центр ранней реабилитации рассчитан на детей от трёх до 18 лет, Центр раннего вмешательства – на детей с рождения до трёх лет. Это недоношенные малыши, которым предлагается высокотехнологичная помощь. Если мы вовремя проведём реабилитацию, то в дальнейшем они не будут нуждаться в дополнительном лечении, – отметил руководитель Перинатального центра Аркат Дайрбеков.

Стоит отметить, что развитию системы здравоохранения в целом, и направлению по охране материнства и детства в частности, в регионе уделяется огромное внимание. Новые медицинские учреждения, оснащённые по последнему слову техники, делают достижимыми высокие цели, которые поставлены сегодня перед отраслью. Стоит внимания и тот факт, что объекты будут сданы в срок, без малейшей задержки.

Флора Левина

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Семей