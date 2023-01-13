Увеличены размеры пособий

Расскажите, как в этом году изменятся выплаты на рождение ребёнка?

Алия Султанова, Уланский район

По информации специалистов Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, с 1 января 2023 года в Казахстане увеличены размеры всех видов пенсий и пособий для 4,4 млн получателей. На эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 4,6 трлн тенге.

Добавим, согласно Закону «О республиканском бюджете на 2023–2025 годы», в 2023 году минимальный размер заработной платы составит 70 тысяч тенге; минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 24 341 тенге; минимальный размер пенсии – 53 076 тенге; величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 40 567 тенге; МРП – 3 450 тенге.

В связи с этим повышены размеры пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца, а также ещё ряда других.

Так, размеры государственной поддержки на рождение ребёнка, выплачиваемой как работающим, так и неработающим женщинам, теперь составляют: на первого, второго и третьего ребёнка 38 МРП, или 131 100 тенге, на четвёртого ребёнка и более – 63 МРП, или 217 350 тенге.

Кроме этого, из республиканского бюджета неработающим родителям назначается пособие по уходу за ребёнком, размеры которого, с учётом повышения МРП, с этого года также возросли на 8,5 процента.

Работающие родители получают социальные выплаты по уходу за ребёнком из Государственного фонда социального страхования. В текущем году, по поручению Президента, период выплат по уходу за ребёнком увеличен с одного года до полутора лет.

Для поддержки детей с инвалидностью в Казахстане выплачивается специальное государственное пособие до достижения ими совершеннолетия. Его размер в 2023 году составит 56 794 тенге.

Размеры пособий для многодетных семей в этом году также выросли с учётом увеличения МРП: семьям с 4 детьми ежемесячно будет выплачиваться 55 304 тенге, с 5 детьми – 69 138 тенге, с 6 детьми – 82 973 тенге, с 7 детьми – 96 807 тенге, на каждого восьмого и последующего ребёнка – по 13 800 тенге.