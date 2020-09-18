Увели под уздцы 

С начала года полицейскими области задержано 14 групп скотокрадов. В основном злоумышленники промышляли в Жарминском, Урджарском и Уланском районах. Сумма возмещённого ущерба пострадавшим от их деяний составила около 27 миллионов тенге.

На днях в Урджарском районе с поличным задержана очередная группа скотокрадов. Двое односельчан занимались хищениями на протяжении года.

В результате проведённого комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении краж скота задержаны двое жителей села Алтыншокы. Один из них ранее судим за аналогичное преступление.

Следствием установлена причастность этих мужчин к восьми эпизодам преступлений. К примеру, установлено, что в конце августа текущего года по предварительному сговору они совершили кражу пяти лошадей с пастбища на окраине села Таскескен.

Лошадей и коров злоумышленники угоняли из соседних сел в Урджарском районе под покровом ночи. Ущерб, который они нанесли владельцам частного подворья, превысил три миллиона тенге. Часть украденного скота продавалась живьём, остальные шли на убой.

– Украденный скот подозреваемые реализовывали жителю Туркестанской области, денежные средства тратили на собственные нужды. При обыске в доме у одного из задержанных изъяты около 200 килограммов туши, кобыла с двумя жеребятами, шкуры похищенных животных, – рассказал начальник Департамента полиции ВКО полковник полиции Сагат Мадиев.

По всем фактам проводится досудебное расследование по статье 188-1 части 2 пункта 1 Уголовного кодекса РК «Скотокрадство, совершённое группой лиц по предварительному сговору». Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания отдела полиции Урджарского района.

Стоит отметить, в настоящее время совершение краж скота является острой проблемой. По словам специалистов, этот вид преступлений принял профессиональную форму. Барымтачи угоняют скот табунами, передают из рук в руки, а в случае задержания, возвращают краденое и откупаются.

Учитывая, что скотоводство является доминирующей формой ведения хозяйства казахстанцев, посягательство на этот вид собственности вызывает особый общественный резонанс. Поэтому были необходимы поправки, связанные с совершенствованием норм, охраняющих права собственности граждан.

Так, в январе этого года введена самостоятельная норма Уголовного кодекса –

статья 188-1 «Скотокрадство», которая устанавливает и усиливает ответственность за это правонарушение. Отметим, ранее за хищение подобного рода виновные несли ответственность по статье «Кража».

В статье закреплены четыре состава преступления. Простой состав тайного хищения чужого скота влечёт наказание в виде штрафа до трёх тысяч МРП либо лишение свободы до пяти лет с конфискацией имущества.

За скотокрадство, совершённое группой лиц либо в крупном размере, который превышает 500 МРП, наказание предусмотрено от трёх до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества. При совершении таких видов преступлений какое-либо примирение с потерпевшими невозможно.

Неоднократное скотокрадство либо сопряжённое с проникновением во двор жилого помещения, предприятия, организации, скотного двора, загона или иного хранилища влечёт наказание от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В случае же совершения кражи скота преступной группой либо в особо крупных размерах (размер должен превысить 2000 МРП), наказание составит от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ания Есмухамет