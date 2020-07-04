Уважаемые земляки!

Государственная комиссия утвердила меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в стране. Со своей стороны хочу сообщить, что в Восточном Казахстане готовы к любому варианту развития событий – подготовлены 1700 инфекционных, 2500 провизорных и карантинных коек, а также палаты интенсивной терапии.

В регионе нет такого населенного пункта, где бы люди не могли получить оперативную медицинскую помощь. Утверждены и отработаны все алгоритмы взаимодействия медицинских учреждений и исполнительной власти. Для того чтобы не допустить самого негативного сценария развития события, мы с

5 июля сведём к минимуму передвижения людей и транспорта по городам и районам. Все это делается для того, чтобы не допустить контактный способ распространения коронавирусной инфекции. Только самоизоляция показала действенность в борьбе с СОVID-19. За весь период карантинных мер число заболевших в области было 135. За июнь эта цифра выросла до 710 человек и продолжает расти. Поэтому уже в эти выходные дни важно ограничить передвижение. Нам необходимо прервать цепь контактов. И это крайне необходимо! Чем ответственней мы подойдём к этому процессу, тем быстрее сможем вернуться к нормальной жизни. При этом будут функционировать предприятия, продуктовые магазины, аптеки, банки, ЦОНы (по сокращённому графику), мы постараемся максимально обезопасить бизнес от последствий введённых карантинных мер.

В очередной раз прошу вас с пониманием отнестись к ограничениям. Мы все помним, что происходило в европейских странах, где люди изначально со скепсисом отнеслись к ограничительным мерам. Сегодня социальная дистанция, самоизоляция, масочный режим – это минимум, что должны люди сделать для собственной безопасности. Мы же в свою очередь сделали все возможное, чтобы больницы региона были обеспечены необходимой техникой и медикаментами, а врачи – защитными комплектами. Сейчас наша общая задача – вместе соблюдать ограничительные меры и не допустить распространения вируса.

Даниал Ахметов,

аким Восточно-

Казахстанской области