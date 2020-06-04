Уважаемые земляки!

Прошло заседание оперативного штаба. С учётом ситуации в стране и области, принято решение запустить следующий этап по ослаблению режима карантина. Я выражаю благодарность жителям нашей области за терпение и ответственность! Также особо отмечу хорошую работу сотрудников медицинской и санитарно-эпидемиологической служб региона.

С первых дней ввода чрезвычайного положения и ограничительных мер для нас было важно сохранить баланс экономики и благосостояния граждан. Мы поэтапно продолжим двигаться в направлении полного снятия всех ограничений и возврата к привычной жизни.

По области режим карантина остаётся до 13 июня. Но с 3 июня во всех районах и городах, за исключением Семея, с соблюдением обязательных норм санитарно-эпидемиологической безопасности возобновляются все виды предпринимательской и иной деятельности, кроме ночных клубов и кальянных.

Разрешается открыть при заполняемости не более 50% от вместимости кинотеатры и театры. С таким же требованием будут работать и объекты общественного питания, при соблюдении нормы, с запретом на проведение организованных массовых мероприятий. В отношении этого пункта хочу уточнить, так как много обращений по поводу проведения свадеб и обрядных мероприятий. Я дал поручение в течение недели выработать предложение. Предприниматели и санитарные службы должны совместно разработать такой алгоритм работы, который бы с высокой долей вероятности гарантировал безопасность и сохранение здоровья наших граждан во время семейных торжеств и поминальных обедов.

Особо хочу обратиться к жителям Семея. В конце прошлой недели я посетил ваш город, провел встречу с предпринимателями. Учитывая ваши предложения и обращения, принято решение с 6 июня возобновить все виды предпринимательской и иной деятельности, за исключением ночных клубов, кальянных, объектов оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами, крупных торговых объектов и развлекательных центров, площадью более 2000 кв. метров.

В Восточно-Казахстанской области ситуация с коронавирусом остается напряженной.

Поэтому прошу всех вас сохранять благоразумие и осторожность.

Берегите себя и близких!

Даниал Ахметов,

аким Восточно-

Казахстанской области