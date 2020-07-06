Уважаемые восточноказахстанцы!

Искренне поздравляю вас с Днём столицы!

Главный город страны гордо носит имя Нур-Султан – в честь огромного вклада его основателя и архитектора, Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева.

Успехи Казахстана стали возможными благодаря мудрости и политической воле нашего Великого Современника, который заложил прочный фундамент для развития страны на долгие годы вперед.

Сегодня наша столица – красивый, современный, динамично развивающийся город мира. Здесь бережно сохраняются традиции Великой степи и стремительно развиваются новые технологии, совершаются значимые открытия и рождаются масштабные проекты, которые меняют жизнь по всей стране, приносят позитивные перемены.

Город Нур-Султан – сердце нашей Родины, триумф и опора Независимости. Это символ нашей страны на мировой арене, воплощение надежд народа Казахстана, отражение силы и успешности экономического и социального развития нашей общей Родины – Республики Казахстан.

Дорогие земляки!

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!

Даниал Ахметов,

аким Восточно-Казахстанской области