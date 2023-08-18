Уважаемые устькаменогорцы!
В честь Дня Конституции и Дня города будет организован комплекс мероприятий:
🔺 24 августа в 19.00, на площадке перед ДКМ — костюмированный музыкальный ретро-вечер в стиле 70-х, 80-х, 90-х, 2000-х годов и презентация ночной подсветки на жилых домах;
🔺 26 августа, в 18:00, на Амфитеатре — командно-музыкальная викторина «Туц-Туц Quiz»;
🔺 27 августа в 17:00, парк «Samal» — конкурс по планке и подтягиванию «Tartyl Fest»;
🔺 27 августа, в 18:00, на Амфитеатре — вечер интерактивных игр «WHITE PARTY»;
🔺 28 августа, в 19:00, на Амфитеатре — музыкальное шоу «Битва каверов»;
🔺 29 августа, в 17:00, на Амфитеатре — товарищеская встреча «Ұлы дала батырлары» по греко-римской и вольной борьбе между спортсменами городов Бишкек и Усть-Каменогорск;
🔺 30 августа, в 9.00, новый пр. И. Есенберлина — массовый забег «Мәңгілік ел».
🔺 30 августа на площади Республики:
в 9.00 — фестиваль арбузов;
в 10:00 — гастрономический фестиваль «Вкус Востока», фестиваль ремесленников «Сувенир Востока», праздничная торговля;
в 11.00 — дневная концертная программа, посвященная Дню Конституции;
в 12.00 – приготовление самого длинного блюда «Капрезе», для книги рекордов Казахстана (100 метров);
с 18:00 до 22.00 — вечерняя концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады Садраддин и Еркеш Хасен.
В 22:00 — фейерверк.
Также будут открыты следующие объекты:
развязка на пересечении пр. К. Сатпаева, улицы Жибек жолы и пр. И. Есенберлина;
парк «Металлург» после обновления;
детские площадки по программе «Бюджет народного участия».