Уважаемые работники и ветераны сферы здравоохранения!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша профессия является одной из самых востребованных и благородных. В этой сфере работают личности сильные духом и с особым теплом в сердце. От вашего ежедневного труда зависит здоровье, счастье и благополучие казахстанцев.

Сегодня, в непростое для всего человечества время, в период пандемии коронавирусной инфекции, вы находитесь на передовой. В круглосуточном режиме самоотверженно выполняете свой служебный долг во имя здоровья наших граждан.

Выражаю огромную благодарность и глубокую признательность за ваш высочайший профессионализм и стойкость!

Ключевым принципом модернизации сферы здравоохранения региона является системный путь от догоняющего к опережающему развитию. В течение трех лет приобретено 1086 единиц высокотехнологичного оборудования. Внедрено более 130 тысяч новых методов диагностики и лечения. Более 5 тысяч медицинских работников повысили свою квалификацию. Около 300 врачей прошли обучение в ведущих клиниках мира. Положительный эффект от проделанной работы особенно ярко проявился в период противодействия пандемии.

На сегодняшний день в регионе все силы направлены на сдерживание распространения вируса COVID-19. Для борьбы с коронавирусом в регион закуплено 50 аппаратов ИВЛ, 10 мобильных цифровых рентген-аппаратов. Все

медучреждения обеспечены средствами индивидуальной защиты и экспресс-тестами для диагностики инфекции.

Дорогие работники и ветераны медицинской отрасли! Позвольте от всего сердца поблагодарить вас за ваш труд, за неоценимый вклад в укрепление здоровья восточноказахстанцев.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Даниал Ахметов,

аким Восточно-Казахстанской области