Уважаемые работники и ветераны металлургической промышленности!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!



На земле Восточного Казахстана были созданы мощные производственные предприятия, настоящие флагманы отечественной индустрии, которые вносят неоценимый вклад в укрепление экономического потенциала страны и области. Особо отмечу, что в этом есть заслуга каждого из вас. Благодарен вам за то, что достойно продолжаете традиции своих предшественников.

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Желаю новых трудовых успехов, крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!