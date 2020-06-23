Уважаемые государственные служащие Восточно-Казахстанской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем государственного служащего Республики Казахстан!

Успешное государство может быть построено только на основе эффективной и профессиональной государственной службы. Система госслужбы Казахстана прошла долгий путь становления. Теперь мы с полным правом можем гордиться ее историей и значительным вкладом в утверждение и укрепление независимости страны.

Сила государства – в его служащих, в их способности и желании поднимать страну, делать её современной, успешной и безопасной. От эффективности работы государственных служащих, их опыта, самоотверженности, а также профессиональных и личностных качеств во многом зависит успех реализации государственных проектов и программ. Народ ожидает от государственных служащих профессионализма, высокого уровня нравственности, патриотизма, безусловного соблюдения законности. Нелегкий труд служить народу, каждую минуту помнить, что от вашего вклада в жизнь области зависит степень его развития и уровень благосостояния.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях. Пусть ваш профессиональный опыт станет существенным вкладом в выполнении общегосударственной программы, направленной на повышение благосостояния нашей страны!

С уважением,

Жанна Қабдолдақызы,

руководитель Департамента Агентства РК по делам государственной службы по ВКО,

председатель Совета по этике