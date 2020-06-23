Уважаемые государственные служащие и сотрудники полиции!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы посвятили себя непростому, но благородному делу – служению на благо народа Казахстана.

Доверие к власти начинается именно с вас, людей, которые должны чутко реагировать на запросы общества. От вашей деятельности и принимаемых вами решений зависит бесперебойная работа системы государственного управления, реализация общенациональных программ и проектов, защита законности и правопорядка. Поэтому вы должны быть эталоном высокого профессионализма, самоотверженности и ответственности.

Уважаемые коллеги!

Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, выдержки и дальнейших успехов в служении Родине! Счастья и благополучия вам и вашим близким! Ваша самоотверженная служба и верность присяге – это залог стабильности и светлого будущего страны!

Даниал Ахметов,

аким Восточно-Казахстанской

области