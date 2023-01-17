В Восточно-Казахстанской области утвердили членов окружных избирательных комиссий по выборам депутатов областного маслихата.

В Восточном Казахстане состоялась внеочередная XXII сессия маслихата. В работе сессии принял участие аким области Даниал Ахметов. На повестке дня были вопросы о согласовании персонального состава акимата Восточно-Казахстанской области и избрание членов окружных избирательных комиссий.

– В связи с переходом к смешанной избирательной системе на выборах маслихатов областей Восточно-Казахстанская областная территориальная избирательная комиссия 28 декабря 2022 года своим постановлением образовала 16 одномандатных территориальных округов, – сообщил председатель Восточно-Казахстанского областного маслихата Денис Рыпаков.

В ходе заседания были утверждены составы 13 окружных избирательных комиссий, в составе каждой пять членов. В целом были избраны 65 человек.

Кроме того, постановлением ЦИК РК от 27 декабря 2022 года член избирательной комиссии Восточно-Казахстанской области Владимир Пак был освобождён от своих обязанностей. В состав комиссии, вместо выбывшего, предложена кандидатура Шайзады Молдажаровой. Депутатами региона в областную избирательную комиссию была избрана новая кандидатура.