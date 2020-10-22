Утолили жажду 

В Уланском районе активно ведутся работы по установке блочно-модульных станций по подаче чистой питьевой воды.

В рамках поручения Президента Республики Казахстан в сёлах региона интенсивными темпами осуществляется развитие инфраструктуры центрального водоснабжения.

– Так, в прошлом году мы обеспечили такими станциями более десяти сёл района – Смолянку, Жантас, Манат, Казачье и другие, – говорит руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уланского района Санат Бустакбаев. – Работа велась в населённых пунктах, где проживает около 200 человек. Теперь все они обеспечены чистой питьевой водой, прошедшей три уровня очистки – грубый, тонкий и угольный фильтры. Её качество соответствует всем необходимым стандартам.

По словам Саната Бустакбаева, в текущем году блочно-модульные станции подачи воды установлены ещё в трёх населённых пунктах района – Жанузак, Актюба и Белогор.

– Для этих целей из областного бюджета было выделено 31,5 млн тенге, – сообщил руководитель отдела ЖКХ. – По 10 млн 500 тысяч тенге на каждое из трёх сёл. На сегодняшний день работы по установке блочно-модульных станций полностью завершены, они введены в эксплуатацию.

Также в регионе серьёзно занимаются лабораторными исследованиями, оценкой состояния подземных и поверхностных вод. Аттестованная лаборатория проводит испытания грунтов, изучение химического состава проб воды в рамках программы «Питьевая вода».

По информации, полученной в ГКП «Өскемен Водоканал», согласно утверждённой программе контроля качества питьевой воды, контрольно-испытательным центром ежегодно отбирается около двенадцати тысяч проб, производится более ста тысяч испытаний. Имеются сан-эпидемиологические заключения на все водозаборы, что соответствует требованиям безопасности (качества), установленным санитарным нормам. Кроме того, согласно утверждённой программе мониторинга центра, ежегодно отбирается около десяти тысяч проб сточной воды, производится более 25 тысяч испытаний.

В 2010 году по программе Всемирного банка «Восстановление окружающей среды города Усть-Каменогорска» контрольно-испытательным центром поставлено и установлено двадцать единиц лабораторного оборудования. Оно способно улавливать низкие пределы обнаружения элементов в пробе с высокой скоростью, точностью и достоверностью результата анализа, позволяет оперативно, расширенно и достоверно определять степень безопасности подаваемой воды.

Ева Ким

Уланский район