Утепляемся как следует

Регион выходит на финишную прямую в подготовке объектов ЖКХ и энергетики к работе в осенне-зимний период.

Зима не за горами, поэтому вопросы, как сработают коммунальные службы в грядущем сезоне, стоят особо остро. По информации областного Управления энергетики и ЖКХ, на сегодняшний день в целом уровень выполнения плана основных мероприятий по подготовке к предстоящей зиме в регионе превышает 90 процентов. Жилищный фонд готов к отопительному сезону на 81 процент, котельные – на 90, теплосети – на

94 процента. Предприятия энергетической отрасли, по заверениям специалистов, обеспечены необходимым оборудованием, запчастями, топливом.

– На источниках теплоснабжения продолжается заготовка топлива, ресурсоснабжающими организациями проведены конкурсные процедуры по закупке топлива, с поставщиками заключены контракты на поставку угля, – поясняет руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления энергетики и ЖКХ Самат Сулейменов.

Еще один важный вопрос при подготовке к отопительному сезону – ремонт водопроводных сетей. Как отмечают коммунальщики, синхронизация работ в системах водоснабжения и теплоснабжения позволяет снизить уровень аварийности в отопительный период. В настоящее время из 6752 км сетей водоснабжения подготовлено свыше 6,5 тысячи километров.

На начало сентября подготовлены десять котельных мощностью свыше 100 Гкал/час и 558 объектов меньшей мощностью (централизованных и автономных котельных), а также 1430 км тепловых и 4497 км электрических сетей.

В Усть-Каменогорске отопительный сезон официально стартует 15 октября, как того требуют нормативы. Согласно им, в жилые помещения тепло подают, когда наружная температура воздуха в течение пяти дней не превышает восьми градусов тепла. С этого же дня тепло начнут подавать в социальные объекты, в первую очередь в медучреждения, школы и детские сады. По заверениям коммунальщиков, проблем с запуском отопления в жилой сектор возникнуть не должно.

Особое внимание уделяется вопросу заготовки топлива на теплоисточниках и объектах жизнедеятельности. По информации управления, на ТЭЦ и теплоисточниках области накоплено 308 тысяч тонн, или 149 процентов от эксплуатационного запаса. Поставка твёрдого топлива осуществляется согласно заключенным договорам.

– Поставка угля в бюджетные организации началась с июля, – говорит Самат Сулейменов. – На сегодня в наличии свыше 130 тысяч тонн, или 98 процентов, при общей потребности 132 тысячи тонн.

Что касается обеспечения твёрдым топливом населения, проживающего в частном секторе, то потребность на отопительный период составляет более миллиона тонн. В настоящее время, как утверждают коммунальщики, уже поставлено 90 процентов.

– На железнодорожных тупиках области имеется 30 тысяч тонн угля. В частности, в Усть-Каменогорске – 7 тысяч тонн, Семее – 10 тысяч тонн, Риддере – более 2 тысяч тонн, Аягозском районе – порядка 3,5 тысячи тонн, Глубоковском – 1,5 тысячи тонн, Жарминском – 0,2 тысячи тонн, в районе Алтай – 2,3 тысячи тонн, Шемонаихинском районе – 3,4 тысячи тонн. В этом году стоимость социального угля составляет 9050 тенге за тонну, – уточняет представитель управления.

На предстоящий отопительный сезон в Усть-Каменогорск было завезено 35 тысяч тонн социального угля. Приобрести его по сниженной цене могут люди из социально уязвимых категорий населения. К ним относятся ветераны ВОВ; ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ; ветераны боевых действий на территории других государств; инвалиды I и II групп; семьи, имеющие и воспитывающие детей-инвалидов; люди, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний; пенсионеры по возрасту; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие 29 лет; кандас; люди, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, ЧС природного и техногенного характера; многодетные матери, многодетные семьи; семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при охране правопорядка; неполные семьи.

В целом, как заверил представитель Управления энергетики и ЖКХ, подготовительные работы к отопительному периоду проходят под строгим наблюдением профильных ведомств и представителей общественности области.

Бахыт Сарсембаева

Тлеубек Шаяхмет