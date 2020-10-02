Не все водители на дорогах областного центра пропускают спецтранспорт, хотя от этого зачастую зависит чья-то жизнь.

Скорость прибытия пожарных подразделений на место происшествия напрямую влияет на сохранность не только имущества, но и здоровья, а также жизни людей. Сотрудники управлений по ЧС и полиции областного центра провели совместный профилактический рейд «Уступи дорогу спецтранспорту». Он был направлен на профилактику соблюдения мер безопасности на дорогах и пропуск спецтранспорта.

– По замыслу, пожарная машина якобы спешила на вызов, а следом за ней двигался экипаж полиции. Сотрудники следили, как водители отреагируют на пожарную машину, которая едет с включёнными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами, – отметил заместитель начальника «СПиАСР» ДЧС ВКО Азамат Мукашев, – Однако, пренебрегая установленными правилами, некоторые автолюбители не уступали дорогу спешащей на помощь машине пожарной службы.

Конечно, в такой ситуации водителям следует не только быстро отреагировать на возникшие обстоятельства, но и совершить манёвр, соблюдая правила дорожного движения. К сожалению, так поступить получается не всегда. Из-за нередких пробок на трассах водители не могут пропустить спецтехнику. Случается, что такое происходит и на свободной дороге. За такие вольности уже придётся отвечать по закону.

– Так, по результатам рейда за нарушение статьи 568 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» владельца автомобиля привлекли к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении средству оперативных и специальных служб, – прокомментировал начальник отдела дорожной и технической инспекции управления полиции Усть-Каменогорска Сергей Коваленко. – По данным управления полиции, таких нарушителей можно встретить довольно часто.

Сложности в передвижении сопровождают спецтранспорт и во дворах жилых домов. В ходе рейда наглядно продемонстрировали, как сложно спецтехнике парковаться, маневрировать из-за стоящих на проезжей части и у подъездов автомобилей жильцов. В таких ситуациях пожарным машинам приходится передвигаться очень медленно, маневрируя между припаркованной техникой, теряя при этом драгоценное время.

Спасатели Усть-Камено-горска напоминают автомобилистам о правилах дорожного движения, касающихся проезда и следования спецтехники, а также просят не оставаться равнодушными и помнить, что спецтехника всегда спешит на помощь людям.

Дамир Омаров