Устремленный в будущее

Памятники известному казахскому поэту и просветителю Абаю Кунанбайулы установлены

во многих странах мира. В Казахстане величественные монументы являются гордостью местных жителей.

В 1960 году, к 115-летию поэта, в Алма-Ате перед зданием Дворца Республики, на площади, носящей имя поэта, установили памятник Абаю. Его авторами являются скульптор

Х. И. Наурызбаев и архитектор И. И. Белоцерковский.

Скульптура отлита из бронзы. Постамент, на котором она стоит, выполнен из красного курдайского гранита. Общая высота монумента – около 14 метров.

Фигура Абая выполнена в движении. Правой рукой он придерживает полы накинутого на плечи чапана, в полусогнутой левой руке держит книгу – символ знаний. На лице словно лежит печать задумчивости, взгляд устремлен вдаль.

Интересна история создания памятника. В начале 1950 годов объявили конкурс на лучший эскизный проект памятника Абаю. Претендентов было много, но создавать его поручили скульптору Хакимжану Наурызбаеву. Встал вопрос, где найти мастерские, в которых можно сделать памятник общей высотой 13,7 метра.

«Я присмотрел механические мастерские при сельскохозяйственном институте, – вспоминал скульптор. – Там мне выделили что-то наподобие тамбура. Он был узенький, но с высоким потолком. Рабочие мастерских называли это пространство «бочкой».

Перед началом работы Х. Наурызбаев ездил на родину Абая, в урочище Жидебай, общался с местными аксакалами, по возвращении в Алма-Ату обратился в Академию наук с просьбой порекомендовать ему консультанта. Им стал родственник Абая, писатель Мухтар

Ауэзов. Каждое утро по пути на работу скульптор заходил к Ауэзову в дом, где сейчас расположен одноименный дом-музей.

Ауэзов тоже почти каждый день приходил в механические мастерские вместе с другими писателями, художниками, гостями из других республик. Из-за тесноты помещения полностью разглядеть скульптуру Абая было невозможно, но М. Ауэзов одобрительно кивал и говорил, что всё хорошо. Когда работа над памятником была завершена, его транспортировали во двор мастерских.

Приехали специалисты ленинградского завода «Монумент-скульптура», где должны были отливать памятник из бронзы. Скульптор позвонил М. Ауэзову, и тот пришёл, как обычно, со своими гостями. На этот раз писатель резко раскритиковал работу, увидев её целиком. Х. Наурызбаев сильно расстроился, примерно через десять дней он устранил недостатки и вновь пригласил Ауэзова. «Вот это – Абай», – сказал писатель.

Отметим, что в Алматы установлены и другие скульптуры великому казахскому поэту. К 170-летию Абая, в 2015 году, в Медеуском районе на территории Республиканской школы-интерната для одаренных детей имени Абая поставили бюст поэта и просветителя. Еще один бюст Абая Кунанбайулы воздвигнут у входа в главный корпус КазНПИ имени Абая.

В феврале 2020 года в Жетысуском районе города появился бюст поэта из бронзы и гранита, выполненный известным казахстанским скульптором Тлеуберды Бинашевым.

Из открытых источников