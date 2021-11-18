Усть-Каменогорск – современный, красивый, комфортный

В этом году Казахстан отмечает знаменательную дату – 30-летие Независимости. Одним из факторов процветания государства можно с уверенностью назвать сильные регионы и, несомненно, развитые областные центры. В их числе – Усть-Каменогорск.

За годы независимости в городе произошло много положительных преобразований. Он стремительно вырос, стал современнее, красивее и комфортнее.

СТРОИМ, СТРОИМ

Жилищное строительство – важный индикатор развития любого города. Не является исключением и областной центр Восточного Казахстана.

На сегодняшний день здесь проживают более 350 тысяч человек. Численность населения непрерывно растёт. Вместе с тем набирает обороты строительство социального жилья. В Усть-Каменогорске эффективно реализуются программы по возведению новых домов и получению в них жилья различными категориями граждан.

Так, с 2018 по 2021 годы построено 58 новых многоквартирных жилых домов на 4872 квартиры. Сдано в эксплуатацию 297 индивидуальных жилых домов. За последние десять лет в городе стремительно выросли 19-й, 21-й, 22-й, 23-й микрорайоны, которые продолжают расширяться.

– По программе «Одноэтажный Восток» в 28-м жилом районе возведено 53 дома трёх видов планировки. Уже приступили ко второй очереди строительства – это ещё 120 домов. Они реализуются населению через «Отбасы банк», – сообщил в беседе с корреспондентом «Рудного Алтая» аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар.

На данный момент идёт строительство четырёх 12-этажных домов и пяти 16-этажных жилых домов по проспекту Сатпаева. Активно застраивается новая площадка за Восточно-Казахстанским областным драматическим театром. В планах – закладка нового района за спорткомплексом.

МАРШРУТ ПОСТРОЕН

Огромный объём преобразований проведён в сфере транспортной инфраструктуры областного центра. К примеру, реконструкция проспекта Сатпаева, которая стала ключевой для левобережных районов города. Проспект соединили с трассой на село Самарское. Рядом завершается строительство новой дороги между 19-м микрорайоном и Алматинской трассой.

Реконструированы улицы Жибек Жолы, Тогас, трасса Усть-Каменогорск – Семей. Это позволило создать качественную сеть широких улиц вдоль всего левобережья между двумя мостами.

За счёт демонтажа разделительной полосы до восьми полос движения расширен проспект Ауэзова. В рамках реконструкции проспекта от улицы Горького до правого поворота на улицу Нурмагамбетова обустроена дополнительная полоса, а на перекрёстке с проспекта Победы – правый поворот.

Расширена улица Потанина также за счёт демонтажа разделительных полос. Кроме того, для комплексного обеспечения разгрузки района студенческого городка была расширена улица Серикбаева. Частично она стала трёхполосной за счёт расширения проезжей части в одном направлении.

Проведён средний ремонт проспекта Победы, улиц Бейбітшілік и Малдыбаева, проспекта Шәкәрім (от проспекта Абая до улицы Белинского). Завершено расширение улицы Жибек жолы (от «Арзана» до села Меновное).

Ведётся реконструкция автомобильной дороги от моста через реку Иртыш в районе острова Лопатино до села Ахмирово. Будет организовано восемь съездов, установлено освещение, обустроены тротуары на всём протяжении дороги.

Для снижения транспортной нагрузки предусмотрено устройство правосторонних поворотов на десяти перекрёстках.

В перспективных планах по развитию автодорожного хозяйства – строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры от проспекта Есенберлина до пересечения улицы Жибек Жолы, между мостами в створе проспектов Абая и Шакарима в VIII планировочном районе, а также реконструкция улиц Белинского, Пограничной, Карбышева, Базовой, дорог в 23-м микрорайоне, селе Ахмирово, посёлке Ульбинский.

ВОДА В ДОМА

Водоснабжение – важная составляющая комфортного и удобного проживания. Вопрос обеспечения населения чистой питьевой водой находится на контроле у руководства области, в частности города.

Только за последнее десятилетие доступ к воде получили 16 000 новых абонентов. В настоящее время ведутся работы по подводу сетей водоснабжения и электроснабжения к 20, 22, 25, 27 и 28-му жилым районам.

За счёт присоединения к Северо-Атаманскому водозабору качественной водой обеспечены жители 1800 домов в районе Аэропорта и КСМ. Жители села Ново-Троицкое получили круглосуточный доступ к центральному водоснабжению. Также крупные проекты водоснабжения и водоотведения реализованы в других микрорайонах города.

В целях повышения уровня обеспечения населения качественной питьевой водой и услугами водоотведения завершён проект по реконструкции Октябрьского водозабора. Он обеспечивает питьевой водой более 50 тысяч человек.

Идёт строительство Нового Усть-Каменогорского водозабора для обеспечения растущей потребности города. Продолжится реконструкция сетей водоснабжения посёлка Красина, сёл Меновное и Ахмирово, сетей канализации села Меновное и канализационного коллектора по улице Тракторная.

Будет выполнена реконструкция сетей водоснабжения села Прудхоз. Это позволит подвести сети ко всем сельским населённым пунктам к 2022 году.

ДЛЯ ХОРОШЕГО ОТДЫХА

За годы независимости в Усть-Каменогорске созданы благоприятные условия для массового отдыха жителей и гостей города.

В 2019 году введён в эксплуатацию природно-спортивный парк «Самал». Здесь обустроили прогулочную зону, беговые и велосипедные дорожки, спортивные и детские игровые площадки, пляжную зону и многое другое. Совсем недавно здесь был дикий остров, сейчас он стал любимым местом отдыха устькаменогорцев всех возрастов и гостей города.

Тот год был ознаменован для горожан ещё одним событием – в областном центре появился Арбат, где обустроена пешеходная зона с фонтанами, детскими спортивными площадками, оборудованы зоны отдыха со скамейками, навесами, верандами и два сухих фонтана, бьющих из-под земли. Сэлфи на Арбате – обязательная часть любого туристического маршрута по городу.

В прошлом году в 19-м микрорайоне открыли новую аллею. Пешеходная зона сразу же полюбилась местным жителям, ведь там есть всё, что нужно для хорошего отдыха – спортивные и детские площадки, лавочки, столики и «фирменная» фотозона с надписью Оskemen.

Благоустроены набережная Иртыша имени Е. П. Славского, три сквера и пешеходная зона на проспекте Н. Назарбаева, свето-музыкальный фонтан на площади Республики.

Также горожан радует Левобережный парк, парк «Нұрлы жол», который открыл в 2017 году Елбасы Нурсултан Назарбаев, и смотровая площадка на горе с надписью «Қазақстан». Заметно преобразились парки Касыма Кайсенова и Жамбыла Жабаева.

Следует упомянуть программу благоустройства дворовых территорий «Мой двор», действующую в городе с 2017 года. В этом проекте приняли участие более 90 дворов. В текущем году будут благоустроены ещё 17. В 40 дворах установлены детские и спортивные комплексы.

– В этом году выделены средства на обустройство дворовых и междворовых проездов. По итогам мониторинга и анализа составлен список из 192 участков, где необходим ремонт. Работа в этом направлении идёт полным ходом, – подчеркнул Жаксылык Омар.

По словам акима города, в год 30-летия Независимости Республики Казахстан в 19-м жилом районе планируется создание двух знаковых мест. Это аллея имени первого министра обороны Республики Казахстан, обладателя звания «Халық қаһарманы» Сагадата Нурмагамбетова с памятником герою и скульптурная композиция «Монумент Независимости». Напомним, этот монумент включит в себя барельефы со сценами казахстанской истории, скульптуры трёх великих биев и двух ханов-основателей государства.

Кроме того, в ближайшие два года планируется реконструкция и благоустройство территории в районе улиц Новаторов и Кабанбай батыра, Бурова и Мызы, а также в районе Ertis kontsert.

МОДЕРНИЗАЦИЯ – ПОЛНЫМ ХОДОМ

В рамках государственно-частного партнёрства в ноябре 2019 года в Усть-Каменогорске был внедрён аппаратно-программный комплекс «Сергек» в целях создания безопасных и комфортных условий для проживания горожан. Согласно данным, на 1 ноября этого года «Сергек» зафиксировал 295 970 нарушений ПДД. Вместе с тем система помогает при раскрытии краж, хранения наркотических веществ, хулиганства и других правонарушений.

В городском общественном транспорте активно используется электронное билетирование. Данный проект реализован в рамках государственно-частного партнёрства белорусским IТ-гигантом IBA. Теперь пассажиры расплачиваются за проезд единой на всём транспорте картой Oskemencard.

Акимат Восточно-Казахстанской области совместно с Европейским банком реконструкции и развития заключили кредитные договоры по четырём проектам, реализуемым в городе. Это модернизация системы водоснабжения и водоотведения, систем уличного освещения, теплоснабжения, а также системы управления ТБО.

– По модернизации уличного освещения запланирована замена более 12 тысяч светильников на энергосберегающие. Сейчас выполнено более половины от общего объёма работы. К концу 2021 года планируется завершение пуско-наладочных работ по диспетчеризации систем уличного освещения, – отметил аким Усть-Каменогорска.

Что касается модернизации системы управления ТБО, внедрения раздельного сбора и сортировки, совместно с ТОО «Оператор РОП» произведена поставка шести мусоровозов, более 1200 контейнеров. Они уже установлены и действуют.

Ведётся строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и сооружений к сортировочной линии твёрдых бытовых отходов.

АКЦЕНТ НА ЗДОРОВЬЕ

В числе основных приоритетов государственной политики особое место отводится развитию системы здравоохранения. За годы независимости в областном центре появилось 15 новых медицинских объектов, необходимых для оказания соответствующей помощи населению. Среди них – Центр матери и ребёнка, Реабилитационный центр, современный пульмонологический центр.

Построен Центр крови, обеспечивающий компонентом крови 25 медицинских учреждений 13 районов области и Усть-Каменогорска.

Продолжается строительство Центра гематологии. Завершить работы планируется в 2022 году. Этот проект предусматривает установку новейшего уникального оборудования с использованием клеточных и генно-инженерных технологий.

Улучшилось качество медицинских услуг, вырос уровень оснащённости современным медицинским оборудованием. К примеру, в прошлом году для пяти лечебных учреждений приобретён линейный ускоритель и семь аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Это оборудование позволит снизить показатели заболеваемости и смертности от болезней лёгких.

Кроме того, на протяжении пяти лет врачи из Усть-Каменогорска регулярно проходят обучение и повышение квалификации в европейских больницах.

УЧАТ В ШКОЛЕ

В Усть-Каменогорске обновлено и отремонтировано 42 школы, 24 детских сада и 21 учреждение дополнительного образования. Нужно отметить, что во многих из этих объектов на протяжении более 50 лет не проводился капитальный ремонт.

Успешно реализован широкомасштабный проект «Менің мектебім», в рамках которого в школах Усть-Каменогорска были открыты современные кабинеты естественных наук и робототехники.

В 2019 году в областном центре открыли четыре дошкольных организации на 440 мест. Среди них – «Страна чудес». В этом детском саду помогают скорректировать социальные, коммуникативные и бытовые навыки у детей с расстройством аутистического спектра, подготовить малышей к дальнейшему обучению в инклюзивных классах школ.

В рамках государственно-частного партнёрства во всех школах города проведена модернизация столовых. Также одним из основных реализованных проектов является реконструкция Станции юного техника.

В прошлом году проведена модернизация 19 детских подростковых клубов. Приобретены компьютеры, ноутбуки, мебель, проектор, музыкальная аппаратура, спортивный инвентарь, оборудование для кабинета робототехники. Модернизация позволила развить таланты у детей школьного возраста, повысить уровень их интеллектуального и физического развития.

В текущем году для снижения очерёдности в детские дошкольные организации открылись четыре детских сада на 897 мест. До конца года планируется открыть ещё три детских сада на 450 мест в жилом комплексе «Ertis City», по проспекту Сатпаева и улице Есенберлина.

ЗАЩИТА И ПОДДЕРЖКА

Пристальное внимание уделяется социальной поддержке граждан. В этой сфере в Усть-Каменогорске достаточно интересных и уникальных проектов. Например, это единственный город, где обеспечена реализация угля для социально уязвимых слоёв населения по сниженной цене.

– В 2019 году в городе началась реализация проекта поддержки многодетных семей. Изготовлены карты «Шаңырақ», дающие право бесплатного посещения городских спортивных и культурных объектов и предоставления скидок на услуги и товары, – рассказал Жаксылык Омар.

Сейчас многодетные семьи могут воспользоваться услугами свыше 20 предприятий и организаций, получив скидки на приобретение товаров в двух супермаркетах города, а также в магазинах, центрах обучения иностранным языкам, диагностических лабораториях, сети кафе и семейном ресторане, развлекательных учреждениях. С каждым годом к этой инициативе присоединяется всё больше бизнесменов.

Помимо этого, в 2020 году в городском территориальном центре социального обслуживания населения «Ульба» проведены ремонтные работы, организованы соляная и сенсорная комнаты, благоустроен сквер.

В этом году ожидается переформатирование работы центра «Ульба» для обслуживания детей с особыми потребностями. В результате, здесь начнут функционировать специализированные кабинеты для тренинговых занятий, ЛФК, трудотерапии, сенсорной интеграции. С детьми будут заниматься дефектологи. Также планируется предоставление медицинских услуг – массаж, физио-, водные процедуры.

В целом, в городе проживает около 1300 детей с особыми потребностями. С ними работают специалисты государственных учреждений и частных предприятий. Каждый год выделяется социальный заказ на проведение с ребятами психолого-педагогических мероприятий.

КРЕПКИ ТЕЛОМ И ДУХОМ

Создание инфраструктур, необходимых для ведения здорового образа жизни – значимая составляющая устойчивого развития. В этом направлении в городе осуществляется интенсивная работа. В качестве примера можно привести открытие в областном центре лёгкоатлетического манежа «Ольга Рыпакова», Центрального бассейна, Дворца единоборств, спортивной школы-интерната, профессионального велотрека BMX.

Для зимних видов спорта построены два ледовых манежа, а также произведена реконструкция Дворца спорта имени Б. Александрова.

В 2020 году проведён капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Стахановская, текущий ремонт спортивных стадионов «Алтай» и «Восток», где проводится большая часть спортивных мероприятий городского и областного уровней.

В рамках программы AulaFit по развитию массового спорта, стартовавшей в текущем году, горожане могут заниматься спортом у себя во дворах под руководством опытных тренеров. Занятия проводятся на десяти спортивных площадках по волейболу, футболу, баскетболу, настольному теннису, общей физической подготовке и другим видам спорта.

Добавим, на данный момент в городе возводится Центр настольного тенниса.

Заслуживает внимания начатый в этом году проект байкшейринга. Уже установлены четыре парковки для проката велосипедов.

Наверняка, все эти и другие изменения не оставляют равнодушными устькаменогорцев. С каждым годом город металлургов становится ярче, красивее, а главное – комфортнее для тех, кто в нём живёт или приехал погостить.

Гульжан Естаева