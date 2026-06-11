Усть-Каменогорск: курс на обновление

Усть-Каменогорск продолжает масштабное обновление городской среды: в городе развивают экологичный транспорт, создают цифровую систему учёта зелёных насаждений, благоустраивают общественные пространства, ремонтируют дороги и дворы. О наиболее важных проектах последних дней — в нашем обзоре.



НОВЫЕ ЭКОЛОГИЧНЫЕ ТРАМВАИ



В Усть-Каменогорске реализуется ряд важных проектов, направленных на модернизацию городской транспортной инфраструктуры. Основной акцент сделан на повышение качества жизни горожан и улучшение экологической ситуации. Очередным результатом этой работы стал выход на линию трёх новых трамваев.



Новые вагоны общей стоимостью 1 миллиард 16 миллионов тенге произведены в Республике Беларусь и относятся к современной модели 701. Трамваи соответствуют актуальным техническим требованиям и обеспечивают высокий уровень комфорта для пассажиров. Вместимость каждого вагона составляет 130 человек, включая 36 сидячих мест.



Транспорт оснащён современными системами безопасности, элементами безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями, а также технологиями, повышающими комфорт поездок, включая систему кондиционирования и доступ к интернету.



С работой нового экологически чистого транспорта ознакомился аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов. Вместе с представителями средств массовой информации он проехал несколько остановок в качестве первого пассажира новых трамваев и высоко оценил их качество.



— Программа обновления трамвайного парка в городе реализуется поэтапно. С 2022 года парк пополнился семью трамваями белорусского завода БКМ, а в этом году были поставлены ещё три вагона. Таким образом, сегодня в Усть-Каменогорске эксплуатируются уже 10 новых трамваев.

Вместе с тем специалисты отмечают, что для стабильной и эффективной работы системы необходимо не менее 18 вагонов, а оптимальным считается парк из 20 единиц. При этом два вагона должны находиться в резерве для технического обслуживания, ремонта и использования в чрезвычайных ситуациях. Поэтому работа по обновлению парка будет продолжена и в последующие годы. Кроме того, ежегодно увеличивается пассажиропоток трамвайного транспорта. Символично, что запуск новых вагонов состоялся во Всемирный день охраны окружающей среды и День эколога, — отметил Нурымбет Сактаганов.



По словам специалистов, три аналогичных трамвая, приобретённые в прошлом году, за время эксплуатации подтвердили свою надёжность и высокое качество.



Стоит отметить, что в текущем году один из крупнейших городских перевозчиков — ТОО «Марат-М» — уже ввёл в эксплуатацию 12 электробусов, курсирующих по основным магистралям города. До конца года компания «RTT Group» намерена приобрести ещё 15 электробусов.



Эксперты подчёркивают, что увеличение количества электротранспорта позволит снизить нагрузку на окружающую среду и повысить качество транспортных услуг для жителей города.

Паспорта для деревьев



В областном центре создают единую цифровую базу, в которой будет учтён весь городской зелёный фонд. Это позволит сформировать полноценный дендрологический план. Проект необходим в первую очередь для того, чтобы вести работы по озеленению на научной основе. В настоящее время подрядная организация уже приступила к инвентаризации зелёных насаждений. В результате для каждого дерева в городе будет создан электронный паспорт с указанием его породы, возраста и других характеристик.



По словам специалистов, внедрение этой системы позволит эффективно защищать зелёные насаждения. В базу будут вноситься точные документальные данные по каждому факту незаконной вырубки или повреждения деревьев. Кроме того, в рамках разработки дендрологического плана в городе проходят исследования качества почвы, воды и воздуха, что в будущем позволит определить, какие именно виды деревьев целесообразно высаживать в разных частях Усть-Каменогорска.



Ознакомившись с проектом, аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов отметил исключительную важность сохранения экологического баланса в регионе.



— Наша область, и в том числе город Усть-Каменогорск, — одно из красивейших мест в стране. Нас окружает множество лесов, озёр, рек и гор. Всё это выводит Восточный Казахстан в число перспективных регионов с точки зрения туризма. Инициированная Главой государства национальная акция «Таза Қазақстан» реализуется в нашей области особыми темпами. Одна из главных причин — большое количество производственных объектов. Мы должны уметь сохранять баланс между развитием экономики и защитой окружающей среды. Наша общая задача — передать будущему поколению чистый город с красивой природой, — подчеркнул аким области.

По данным городского акимата, разработкой дендрологического плана занимается павлодарская компания «Экосервис». Завершение проекта намечено на конец текущего года. Его итогом станет создание системного механизма по уходу за зелёными насаждениями и увеличению их фонда.



Помимо этого, в Усть-Каменогорске намерены открыть несколько новых общественных пространств. Одним из них станет зона отдыха «Берёзовая роща» («Қайыңды тоғай») в районе села Меновного. Проект предусматривает обустройство пешеходных дорожек, мест для отдыха и беседок прямо внутри лесного массива. При этом природный ландшафт будет полностью сохранён, а уже существующим деревьям в ходе строительства не причинят никакого вреда.



Также в городе появится новое общественное пространство для молодёжи — «Студенческий парк». Его разобьют в непосредственной близости от высших учебных заведений и студенческих общежитий. Проект нацелен на создание комфортных условий для эффективного досуга молодёжи и отдыха на свежем воздухе.



Реализуемые проекты позволят укрепить экологическую устойчивость Усть-Каменогорска и сформировать для его жителей комфортную и современную городскую среду.



Чистый берег



Студенты, волонтёры и общественные активисты очистили труднодоступный участок береговой зоны в Усть-Каменогорске. Более ста участников экологической акции вышли на уборку территории под мостом по улице Протозанова. Это один из участков, требующих особого внимания из-за сложного рельефа и ограниченного доступа коммунальной техники. Субботник стал частью республиканской экологической эстафеты, проходящей в рамках программы «Таза Қазақстан».



По словам организаторов, береговая зона регулярно загрязняется бытовым мусором, который приносится ветром и водой. Уборка таких территорий помогает не только улучшить санитарное состояние города, но и предотвратить дальнейшее загрязнение окружающей среды.



В рамках акции участники собирали и сортировали отходы, разделяя пластик, стекло и бумагу для последующей переработки.



— По нашей инициативе, из Восточно-Казахстанской области, в рамках программы «Таза Қазақстан» сообщество «Талдау» поддержало сегодняшний субботник. Он стал частью масштабной экологической инициативы, одновременно проходящей в нескольких городах страны. И сейчас в Усть-Каменогорске, Караганде, Астане и Алматы совместно с волонтёрами будет наведен порядок. Мы соберём мусор, сортируя его по разным категориям: пластик отдельно, стекло отдельно, бумагу отдельно, — отметил руководитель центра экологического развития общества Танир Ясса.

В акции приняли участие около 20 волонтёров и порядка 100 студентов колледжей и вузов Усть-Каменогорска. Благодаря их усилиям удалось привести в порядок труднодоступный участок береговой линии.



Напомним, экологическая акция стала продолжением эстафеты, стартовавшей в Карагандинской области и получившей поддержку в Астане, Алматы и Усть-Каменогорске. Организаторы отмечают, что подобные мероприятия способствуют формированию экологической культуры и укрепляют общественную ответственность за состояние окружающей среды.



Экологический субботник стал не только практической акцией по благоустройству территории, но и площадкой для популяризации принципов «Таза Қазақстан», экологической ответственности, устойчивого развития и активной гражданской позиции.



Движение открыто



Ремонтные работы на проспекте Назарбаева на участке от Дворца спорта до площади Ушанова завершены. Движение автотранспорта полностью открыто. Теперь водители могут пользоваться дорогой без ограничений и препятствий.



Как сообщили в отделе ЖКХ, в рамках реализации проекта выполнили обновление дорожного покрытия общей площадью 7200 квадратных метров.



— Проведённые работы направлены на повышение безопасности дорожного движения и улучшение транспортной инфраструктуры города, — сообщили в отделе ЖКХ. — Благодарим жителей и гостей города за понимание и терпение в период проведения ремонтных работ.



Ремонт на старте



В Усть-Каменогорске начался ремонт проезда к парку имени Жамбыла Жабаева со стороны улиц Антона Чехова и Сагадата Нурмагамбетова. В настоящее время подрядная организация приступила к укладке первого слоя асфальтобетонного покрытия.



Как сообщили в отделе ЖКХ, перед этим специалисты демонтировали старый асфальт, находившийся в неудовлетворительном состоянии с многочисленными выбоинами и повреждениями. Для подготовки основания дорожное полотно было выровнено грунтом.

После завершения всех этапов работ обновлённая дорога общей площадью 320 квадратных метров обеспечит более комфортный и безопасный проезд к парку для жителей и гостей города.



СЕКЛЯННЫЕ МИКРОШАРИКИ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ



В областном центре продолжаются работы по нанесению дорожной разметки. Для этого используют акриловую краску и специальные светоотражающие материалы.



— На сегодня акриловой краской нанесено более 15710 квадратных метров дорожной разметки. Для обеспечения хорошей видимости в тёмное время суток при нанесении разметки используются стеклянные микрошарики — специальные светоотражающие элементы белого цвета. Они отражают свет фар автомобилей, благодаря чему разметка остаётся хорошо заметной ночью и в условиях ограниченной видимости, — рассказали в акимате Усть-Каменогорска.



В городской администрации отметили, что качественная и чёткая дорожная разметка способствует повышению безопасности как для водителей, так и для пешеходов.



ПЕРЕЗАГРУЗКА ДВОРОВЫХ ПРОСТРАНСТВ



Аким Усть-Каменогорска Алмат Акышов продолжает рабочие объезды городских улиц и дворов, контролируя состояние общественных пространств, дворов, дорог и ремонтные работы. На прошлой неделе он посетил улицу Бурова. Градоначальник встретился с жителями и обсудил планы по благоустройству микрорайона.



Во время рабочего объезда аким Усть-Каменогорска обозначил планы по развитию микрорайона и поручил подготовить проекты будущих детских и спортивных площадок, зон отдыха, междворовых проездов.



Он отметил, что необходимо уже сейчас формировать планы на следующий год, предусмотрев создание комфортных зон для всех жителей микрорайона.



— Не на этот год, хотя бы на следующий, чтобы у нас какие-то планы были. Футбольное поле поставьте здесь, лавочки поменяйте, беседочку поставьте, круглый стол, — поручил Алмат

Акышов.



Аким областного центра добавил, что при проектировании необходимо заранее определить размеры детских площадок и парковок, чтобы они не мешали друг другу и отвечали потребностям жителей.



Он пообещал, что в ближайшее время на улице Бурова и ряде прилегающих улиц проведут ямочный ремонт.



В ходе объезда аким города ознакомился с результатами работ по расширению парковочной зоны во дворах домов №27/1 и №27/2. Алмат Акышов обратил внимание, что некоторые жители огородили территорию общего пользования, используя её как личную парковку. Он напомнил, что такие действия являются незаконными.



— Моя позиция конкретная. И она никогда не изменится, — подчеркнул аким Усть-Каменогорска. — Все ограждения парковочных мест нужно убрать, проезд должен быть свободным. Это не частная территория. Вызывайте участкового, если нужно, штрафуйте за нарушение.



В завершение беседы с жителями Алмат Акышов отметил, что развитие дворовой инфраструктуры на улице Бурова продолжится комплексно, с учётом потребностей автомобилистов, семей с детьми и жителей, которым необходимы комфортные общественные пространства для отдыха и общения.

Обновление трамвайного парка, развитие экологических инициатив, благоустройство общественных пространств и ремонт городской инфраструктуры — всё это звенья одной большой работы по повышению качества жизни горожан. Реализуемые проекты не только делают Усть-Каменогорск более комфортным и современным, но и создают основу для его устойчивого развития. Шаг за шагом областной центр меняется, становясь более удобным для жизни, работы и отдыха.

Дәурен Аллабергенұлы, Елизавета Седых, Дмитрий Чжан, Даниил Свиридов

Фото Нелли Ахмерова, Центр экологического развития общества

