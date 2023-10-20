Успеть за 60 секунд

«Өртке қарсы қызметі. Противопожарная служба. Младший сержант Иембергенова», – так начинает разговор радиотелефонист пожарной части № 20 посёлка Октябрьский района Алтай Дания Иембергенова. После сообщения о возникновении возгорания у неё есть минута, чтобы направить пожарный расчёт на место происшествия.

В обществе сложилось представление, что в службах пожаротушения и аварийно-спасательных работ трудятся исключительно сильные мужчины, которые готовы прийти на помощь в трудной ситуации: потушить пожар, эвакуировать пострадавших из-под завалов, помочь при наводнении… Однако среди рослых атлетов встречаются и хрупкие девушки. Одна из них – Дания Иембергенова.

Радиотелефонистом девушка работает семь лет.

– Муж – пожарный, его отец тоже посвятил этой благородной профессии много лет, – поделилась радиотелефонист. – Я не понаслышке знала, какая это тяжёлая и одновременно интересная работа. Решила связать с пожарным делом и свою жизнь.

На первый взгляд работа радиотелефониста может показаться монотонной и несложной. Но это совсем не так. Он – боец невидимого фронта. Именно от него зависит, насколько быстро противопожарная служба доберётся до места чрезвычайной ситуации.

На приём и обработку звонка у Дании есть минута. За шестьдесят секунд она должна решить, какой караул поедет и выбрать для него кратчайший путь, узнать, есть ли угроза жизни и при необходимости вызвать специальные службы, а также оповестить руководство о возникновении ЧП. Помимо этого, Дания координирует действия пожарных подразделений до полной ликвидации возгорания путём ведения радиообмена.

– Радиотелефонист должен быть в курсе всего, – отметила Дания Иембергенова. – Заступая на смену, получаю от дежурного всю информацию о текущей обстановке. Её необходимо изучить, чтобы максимально быстро действовать при ЧС. В нашей работе следует быть всегда наготове, сосредоточенным, уравновешенным и, конечно, стрессоустойчивым.

Несмотря на все трудности, профессия Дание очень нравится. По её словам, понимание, что во многом от неё зависит исход событий, помогает быть собранной и оперативной.

За годы работы было много серьёзных возгораний. Однако больше всего запомнилось самое первое. Горела база отдыха, в тушении пожара было задействовано большое количество людей. Радиотелефонист должна была координировать работу каждого подразделения и держать ситуацию на контроле. Для начинающего сотрудника это была сверхзадача, с которой она успешно справилась.

– Конечно, наша работа – ежедневный стресс, – сказала радиотелефонист пожарной службы. – Помогает то, что работаю в дружном коллективе, где каждый готов прийти на помощь друг другу. У нас есть свои традиции. Ну и, конечно, важна поддержка семьи. Когда приходишь домой и видишь счастливые улыбки детей, сразу становится легко и спокойно. Моя семья – моя опора. Как только появляется возможность, мы стараемся проводить время вместе: ездим на море, в горы, просто устраиваем пикники. В преддверии профессионального праздника хочу пожелать коллегам-спасателям, чтобы они никогда не унывали. Из любой трудной ситуации есть выход, особенно когда тебя поддерживают родные и близкие.

Татьяна Кравченко

Район Алтай