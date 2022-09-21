Успеть до холодов

В Алтае идёт подготовка к предстоящему отопительному сезону.

В городе организованы встречи с жителями многоквартирных домов по вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду.

Представители городского акимата во главе с акимом Алтая Игорем Оконешниковым проводят их, предварительно разбив территорию города на участки. Таким образом, планируется охватить все дома, подключённые к центральному отоплению.

В рамках встреч с населением разъясняются нормы Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях». В частности, о необходимости срочного получения паспорта готовности жилого дома к началу отопительного сезона.

В рамках встреч Игорь Оконешников ответил на все поступившие от горожан вопросы и принял во внимание прозвучавшие предложения и пожелания.

Ерик Абитов

Район Алтай