Вести из районов

Успеть до холодов

21.09.2022
866

В Алтае идёт подготовка к предстоящему отопительному сезону.

В городе организованы встречи с жителями многоквартирных домов по вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду.

Представители городского акимата во главе с акимом Алтая Игорем Оконешниковым проводят их, предварительно разбив территорию города на участки. Таким образом, планируется охватить все дома, подключённые к центральному отоплению.

В рамках встреч с населением разъясняются нормы Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях». В частности, о необходимости срочного получения паспорта готовности жилого дома к началу отопительного сезона.

В рамках встреч Игорь Оконешников ответил на все поступившие от горожан вопросы и принял во внимание прозвучавшие предложения и пожелания.

Ерик Абитов

Район Алтай

21.09.2022
866

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