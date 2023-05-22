Успешный дебют

Каратистка из Глубоковского района завоевала третье место на чемпионате Европы.

В городе Сабадель (провинция Барселона), Испания, прошёл 6-й чемпионат Европы по киокушин карате (WKB) среди мужчин и женщин в разделах «кумите» и «ката» – The 6th WKB European Kyokushin Championships.

В турнире приняли участие 490 спортсменов из 22 стран. Сборную Восточно-Казахстанской области представляли четверо бойцов из района Алтай и Глубоковского района под руководством директора КФКО ВКО, Шихана Дмитрия Аксёнова, обладателя чёрного пояса, 5 дана.

Алина Саркисова из села Берёзовка принесла в копилку восточноказахстанской команды бронзовую медаль. Уступив соперницам из Испании и Нидерландов, ей удалось успешно провести бой за третье место.

Бронзовая награда в дебютном чемпионате является для девушки высоким достижением, так как в спорте Алина Саркисова всего пару лет – немногим удаётся за столь короткий срок добиться значимых результатов на международном уровне.

Каратистка занимается японским боевым видом искусства в родном селе под началом тренера клуба карате «Кайтаку» Раифа Тулиганова, обладателя чёрного пояса, 1 дана.

Алина – очень перспективная спортсменка, с бойцовским характером. У неё есть все данные, чтобы достичь высоких результатов. Думаю, в будущем она ещё не раз заявит о себе на международной арене. Результативное выступление на чемпионате Европы – хороший старт в спортивное будущее, – отметил тренер.

Поездка каратистки на чемпионат в Испанию стала возможна благодаря спонсорской помощи акимата Глубоковского района и руководителей крестьянских хозяйств Берёзовки – «Омаргалиев», «Прохоренков», «Селевановы».

Бахыт Сарсембаева, Глубоковский район