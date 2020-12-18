Успешным станет тот,   кто к этому стремится 

Спортсмен, успешный бизнесмен Андрей Шель родился в декабре 1991 года. Ровесник независимости Казахстана считает, что успех приходит только к тому, кто прилагает к этому максимум усилий и воли.

В лёгкой атлетике Андрей достиг весомых результатов – прыжки в длину, метание гранаты – в этом он был лучшим со школьных лет. В 2009 году, после окончания Жезкентской школы № 2, поступил на грант в ВКГТУ им. Д. Серикбаева (ныне – ВКТУ им. Д. Серикбаева) на горно-металлургический факультет. Там он начал заниматься спортом профессионально, демонстрировать хорошие результаты, занимать призовые места на областных и республиканских первенствах по метанию копья и Президентскому многоборью.

Окончив учёбу в 2013 году, вернулся в Жезкент и стал проектировщиком в Орловском производственном комплексе, после работал логистом на фабрике ОПК.

В 2016 году Андрей Шель попробовал себя в предпринимательстве, но всё с тем же спортивным уклоном. Открыл собственный тренажёрный зал, который за четыре года оснастил всем необходимым оборудованием. За этот период он приобщил к фитнесу около 500 жителей посёлка. Открыл спортивную школу для детей 10–14 лет на базе тренажёрного зала, готовил их к участию в соревнованиях по Президентскому многоборью. Да и сам не прекращал развиваться в спорте. В 2018 году занял третье место на чемпионате Казахстана по Президентскому многоборью.

В этом году вернулся в ОПК ведущим специалистом по социальным вопросам. Запустил онлайн-фитнес-проект для мужчин «ОнчемпиОн», поскольку из-за карантина тренажёрный зал был закрыт.

Период становления и у молодого независимого государства, и у его граждан-ровесников уже позади. В настоящем – реализация планов, воплощение задуманного в жизнь. Молодой человек твёрдо знает, чего хочет от жизни. Считает, что успех будет у каждого, кто хоть что-то делает для этого, а не просто мечтает.

– Я достиг почти всего, чего хотел, – поделился Андрей Шель. – Семья, двое сыновей, собственное дело… Если нуждался в работе, всегда мог её найти благодаря двум высшим образованиям и опыту работы в разных сферах. Я стремлюсь к тому, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась и при этом не была обделена моим вниманием. Часто бывает, что успешный мужчина – вечно работающий мужчина. Считаю, что это не успех. Вот когда можешь заработать столько, сколько необходимо, и при этом позволить себе распоряжаться своим временем – это успех.

Бизнесмен считает, что за 29 лет наша страна добилась значительных успехов на международной арене. Становится больше людей, которые к чему-то стремятся.

– Сейчас легче получить бесплатное образование, чем, например, 15 лет назад, выделяется много грантов для талантливых ребят, – говорит Андрей. – Радует, что в Казахстане активно развивается цифровизация. Жизнь стала динамичной, можно многого добиться даже вдали от крупных городов. Если посмотреть на посёлок Жезкент, то и здесь видны значительные перемены: отремонтировали дороги, занимаются благоустройством, озеленением. Заметна поддержка малого бизнеса.

Андрей не собирается останавливаться на достигнутом. У него много планов, которые ещё только предстоит реализовать.

Татьяна Катикеева

Фото из архива Андрея Шеля

Бородулихинский район