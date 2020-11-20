Успешный старт 

Житель посёлка Глубокое начал свой бизнес с нуля благодаря безвозмездному гранту от государства. На полученные деньги Канат Асенов открыл точку по продаже популярного фастфуда – шаурмы.

Наверное, многие мечтают начать собственное дело. Но одного желания мало – надо научиться правильно вести бизнес, собрать дружный коллектив и управлять финансовыми потоками, развивая задуманное направление. Основным препятствием для большинства является отсутствие стартового капитала. Запускать же бизнес на кредитные средства, полученные в банке, – это всегда двойной риск, на который не каждый готов пойти. Хорошим вариантом в таком случае является программа «Еңбек», в рамках которой можно получить безвозмездный грант в размере 200 МРП.

– Давно мечтал начать своё дело, – рассказывает Канат Асенов, – но почему-то откладывал. Когда полностью утвердился в принятом решении, обратился в центр занятости, где мне подробно рассказали о программе.

В районном филиале Палаты предпринимателей «Атамекен» молодой человек прошёл курсы обучения основам предпринимательской деятельности, защитил свой бизнес-проект и получил грант в размере 505 тысяч тенге, которые стали стартовым капиталом в реализации егобизнес-проекта.

– В Глубоком на тот момент практически никто не занимался изготовлением шаурмы, – говорит молодой предприниматель. – Решил занять пустую нишу – еда быстрого приготовления всегда имеет повышенный спрос у потребителя.

Получив в аренду место рядом с торговым домом, Канат поставил вагончик, закупил необходимое оборудование: вертикальный и контактный грили, фритюрницу, витринный холодильник с морозильной камерой, посуду. Создал два рабочих места для таких же молодых и инициативных ребят. Трудятся они оперативно. Принимают заказы, занимаются своевременной доставкой шаурмы, приводят в порядок рабочее помещение, активно рекламируют свою продукцию в соцсетях.

«Легендарная шаурма» – именно так назвал свой мини-магазин молодой предприниматель. У него уже появились постоянные клиенты.

– Рад, что у нас в посёлке наконец-то открылась точка, где готовят вкусную шаурму. Мне нравится, что в её составе всегда свежие ингредиенты, а к ней – отличные соусы, – рекомендует Бауыржан Жанибеков, один из покупателей. – Когда торопишься и не подкрепился дома, очень удобно по пути захватить с собой шаурму от Каната. Тем, кто её ещё не пробовал, советую обязательно это сделать.

По словам директора районного филиала Палаты предпринимателей Эльвиры Миябаевой, сегодня очень многих интересуют вопросы ведения собственного дела, они ищут интересные идеи для его открытия. Между тем, начать бизнес зачастую бывает сложно. Много факторов влияет на то, чтобы достичь успеха. Одни допускают ошибки, другие боятся рисковать. На помощь приходит государство, предлагая широкие возможности для начинающих бизнесменов.

За последние три года в районе по программе «Бастау Бизнес» на курсах по основам предпринимательской грамотности прошли обучение 488 человек, ставшие впоследствии претендентами на получение грантов и субсидий.

– Это хороший показатель, – отмечает Эльвира Миябаева. – На сегодняшний день план по выдаче грантов выполнен. Со следующего года программа вновь будет доступна для жителей района. Сейчас можно зарегистрироваться в определённой категории и ждать начала обучения.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район