Успешный старт

Пятеро жителей Глубоковского района из числа молодёжи получили безвозвратные гранты на реализацию волонтёрских и бизнес-проектов.

При поддержке районного Молодёжного ресурсного центра в Глубоковском районе прошёл семинар «Жаса жастар» для молодых людей категории NEET.

В ходе двухдневного семинара юноши и девушки изучали тонкости ведения бизнеса, создавали свои бизнес-проекты и защищали их перед членами специальной комиссии.

Из десяти представленных проектов были поддержаны два волонтёрских и три бизнес-проекта, на реализацию которых на безвозмездной основе были выданы гранты по 280 тысяч тенге.

Один из них получил Мадияр Оралдинов. Грантовые средства он намерен потратить на рекламу своего небольшого бизнеса по производству талкана и приобретение необходимого инвентаря.

По словам Мадияра, казахское национальное лакомство пользуется большим спросом у населения. Его реализацию молодой предприниматель наладил через социальные сети.

– Пока производством талкана занимаюсь самостоятельно, – рассказывает он. – Это довольно трудоёмкий процесс. Перемалываю зерно, обжариваю и добавляю необходимые ингредиенты. В зависимости от предпочтений заказчика делаю талкан с сахаром, без сахара, с мёдом, шоколадом, орехами, изюмом.

Начинающий предприниматель также уверяет, что этот полезный продукт не содержит искусственных добавок и изготовлен исключительно из экологически чистого сырья.

– Очень рад, что принял участие в семинаре, – делится Мадияр. – За эти два дня я не только приобрёл полезный опыт и знания, но и стал одним из обладателей гранта! Приятно осознавать, что будущее страны – в руках молодёжи. Уверен, что таких мер государственной поддержки будет ещё немало.

Бахыт Сарсембаева