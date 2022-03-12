Успешный год для Тарбагатая

Стремительно меняется облик Тарбагатайского района и качество жизни его населения. Строятся жилые дома, ремонтируются дороги, создаются новые рабочие места. Какие изменения ожидают жителей приграничного района в этом году?

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов посетил с рабочей поездкой Тарбагатайский район, где принял участие в отчётной встрече акима района перед населением.

По словам акима района Асхата Смаилова, прошедший год стал для Тарбагатая успешным. В рамках основных направлений, обозначенных в ежегодном Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева, проводится работа по продвижению показателей экономического развития, благосостояния населения. Значимую роль играют комплексные меры и государственные программы, реализуемые под непосредственным руководством акима области.

Глава района подробно рассказал о показателях социально-экономического развития за 2021 год. Так, объём промышленной продукции в действующих ценах в прошлом году составил 2 млрд 657 млн тенге, а общий объём продукции сельского хозяйства – 53 млрд 180 млн тенге, что на 6 млрд 512 млн тенге больше по сравнению с 2020 годом. Рост составил 114 процентов.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства достигло 3552 единиц и увеличилось по сравнению с 2020 годом на 147 единиц. В течение года в различных отраслях экономики создано 1590 новых рабочих мест, 614 человек обеспечены постоянной работой. Собственные доходы местного бюджета составили 1 млрд тенге, что на 212 млн тенге больше, чем в 2020 году.

Один из важнейших индикаторов – развитие массового предпринимательства. Кредиты в размере 425 млн тенге по программам «Игілік» и «Іскер» получили 102 жителя района. Также от АО «Аграрная кредитная корпорация» и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», кредитного товарищества «Бархытбел-несие» через различные программы 48 крестьянских хозяйств получили кредиты на сумму 2 млрд 661 млн тенге.

СВЕТ, ДОРОГИ И ВОДА

Теперь чистая питьевая вода доступна не только в крупных сельских округах, но и в малых населённых пунктах. Как отметил аким района, воду подвели к 53 из 60 населённых пунктов. Более 36 тысяч человек, проживающих там, обеспечены централизованной подачей питьевой воды.

В рамках программы «Ауыл – ел бесігі» на двух улицах села Кокжыра проведён средний ремонт на 112 млн тенге, на двух улицах в селе Манырак – на 93 млн тенге и на двух улицах села Ойшилик – на 43 млн тенге. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса» на улице Билялова в селе Жетиарал выполнен средний ремонт на сумму 41 млн тенге.

– В этом году на десяти улицах села Аксуат и в микрорайоне Боритостаган установят 318 светильников, ещё 154 – на трёх улицах села Тугыл, 345 светильников – на 17 улицах села Акжар, а также на улицах сёл Жанатилеу, Жаналык, – сообщил аким района Асхат Смаилов.

По программе «Ауыл – ел бесігі» в прошлом году проведён капитальный ремонт здания врачебной амбулатории Маныракского сельского округа, а также ясель-сада «Асыл» в селе Кокжыра и средней школы имени К. Тогисова в селе Кабанбай на сумму 39 млн тенге.

Кроме того, в 2021 году к 30-летию Независимости РК в рамках региональной программы «Одноэтажный Восток» в районе ввели в эксплуатацию 25 двухквартирных жилых домов. В этом году начато строительство восьми двухквартирных домов в селе Аксуат и девяти двухквартирных домов в селе Акжар. В 2021 году три многодетные матери и две семьи, воспитывающие детей-инвалидов, получили жильё по программе «Бақытты отбасы».

Повышенное внимание уделяется улучшению социального положения населения и вопросам занятости. На краткосрочные курсы повышения квалификации по первому направлению программы «Еңбек» из областного бюджета выделено 57 млн 255 тыс. тенге, в результате 197 человек обучились в трёх учебных центрах по 11 специальностям. По второму направлению программы гранты на реализацию бизнес-идей получили 124 человека.

В ДИАЛОГЕ С НАРОДОМ

После отчёта акима района глава региона Даниал Ахметов выслушал жителей Тарбагатайского района, озвучивших важные для них вопросы.

К примеру, жительница села Акжар Жанна Сакетаева рассказала, что район нуждается в компьютерном томографе, а в сёлах Ахметбулак, Сарыолен, Жанааул, Жаланаш нет интернета.

Айтбек Жамагатов из села Аксуат отметил актуальность строительства ветеринарной лаборатории в регионе, где животноводство является основным источником дохода, в том числе в целях профилактики бруцеллёза и других заболеваний.

Почётный гражданин района Айгуль Имангалиева от имени жителей поблагодарила Даниала Ахметова за начало строительства дороги между сёлами Уштобе и Кызылкесик. Житель села Жаланаш Канат Абикенов отметил, благодаря построенной дороге между сёлами Куйган и Жаланаш движение транспорта в этом направлении заметно улучшилось.

– Раньше мы едва ли могли добраться туда за час, а теперь можем доехать за двадцать минут, – сказал он, поблагодарив за поддержку, оказываемую приграничным сёлам.

В свою очередь Асет Аханжанов, проживающий в селе Аксуат, выразил благодарность за активное развитие сельского спорта, в частности за строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном.

Аким области предложил пути решения проблемных вопросов, подчеркнув, что будет держать их на контроле.

ПЛАНЫ – ГЛОБАЛЬНЫЕ

Глава региона положительно оценил итоги развития Тарбагатайского района и поставил ряд новых задач, направленных на повышение потенциала района.

– Преодолев все трудности, страна определила стратегический путь развития и вступила в четвёртое десятилетие суверенитета. За тридцать лет, наряду с другими регионами, Восточный Казахстан добился масштабных изменений во всех сферах жизни, – подчеркнул Даниал Ахметов. – В частности, особое внимание в районе уделяется сфере здравоохранения. Приобретено 184 единицы медицинской техники на сумму 765 млн тенге. По трёхуровневой программе обучения девять медицинских работников прошли стажировку за рубежом.

Наряду с этим готовится проектно-сметная документация на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Тугыл. В 2023 году в селе Шенгельды построят школу на 100 мест, а в 2024 году в селе Аксуат появится школа на 300 мест. Будет проведён капитальный ремонт школы имени К. Нурбаева на сумму 300 млн тенге. Чтобы у сельских ребятишек была возможность получить новейшие знания в сфере IT-технологий, в районе откроют два центра программирования.

Добавим, в прошлом году в Тарбагатайском районе было введено 11 тысяч квадратных метров жилья. В этом году работа в этом направлении продолжится, планируется ввести ещё 9 тысяч квадратных метров жилья. Также в районе будет проведён ремонт дорог и улиц на сумму 391 млн тенге.

– В области реализуются комплексные планы развития приграничных районов на 2020–2024 годы. В целом, объём финансирования составляет 231 млрд тенге, в том числе по Тарбагатайскому району – 44 млрд тенге. Особое внимание уделяется развитию Акжара, бывшего районного центра. В рамках выполнения новых задач мы продолжим совместную работу по модернизации всех сфер, трансформации взаимоотношений государства и общества, повышению человеческого капитала, – заключил Даниал Ахметов.

Ерлан Бапанов, перевод Гульжан Естаевой

Фото из открытых источников

Тарбагатайский район