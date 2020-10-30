Успели вовремя 

В Бескарагайском районе задержали браконьера за незаконную охоту на тетерева.

Во время патрулирования сотрудники природоохранной полиции Бескарагайского районного отдела полиции на особо охраняемой природной территории установили факт незаконной охоты. Злоумышленника задержали до того, как он успел причинить вред представителям животного мира.

– В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» у жителя Бескарагайского района, охотившегося на тетерева, было изъято двуствольное охотничье ружье 12-го калибра с патронами, – сообщил начальник Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Сагат Мадиев.

В отношении браконьера составлен административный протокол по части 3 статьи 382 Кодекса об административных правонарушениях РК.

Напомним, что охота на участках особо охраняемых природных территорий запрещена.

Татьяна Кравченко