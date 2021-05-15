Успехи земляков

В Зайсанском районе презентовали молодёжный проект, приуроченный к празднованию 30-летия Независимости страны.

В честь 30-летия Независимости Республики Казахстан молодёжь Зайсанского района представила проект «Тәуелсіздік ұрпағы» («Наследники независимости»). В рамках которого делятся информацией о молодых зайсанцах, родившихся в годы независимости, добившихся определённых успехов и высот.

Одна из них – Амина Нурпеисова. Она родилась 8 июня 1991 года в селе Каратал Зайсанского района. Окончила каратальскую среднюю школу и поступила на грант в Семипалатинский государственный университет имени Шакарима, где обучалась по специальности «Иностранный язык: два иностранных языка (английский, немецкий)».

Трудовую деятельность начала в 2013 году в республиканском проекте «Ұлттық шоу» на национальном телеканале Qazaqstan. С 2014 по 2019 год здесь же работала корреспондентом, координатором-редактором, сценаристом, продюсером программ «Таң шолпан», «Субботний рассвет». Затем трудилась исполнительным продюсером и сценаристом политического ток-шоу на телеканале Astana.

Сейчас она работает проект-менеджером института общественного развития НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру».

Амина Нурпеисова является лауреатом молодёжного фестиваля «Шабыт халықаралық», победителем областных и республиканских поэтических конкурсов. В 2017 году отмечена наградой АО «РТРК «Казахстан» «Лучший работник года». В прошлом году получила благодарственное письмо от председателя правления НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру» за выдающийся вклад в реализацию одноимённой программы.

Также Амина является автором сценария проекта «От чистого сердца» на радио Astana FM ON AIR, программы «Субботнее утро», цикла документальных фильмов «Поколение Тенгри», а также многих других республиканских концертов и проектов.

Ерик Абитов

Фото из архива Амины Нурпеисовой

Зайсанский район