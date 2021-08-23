Успех зависит от эффективных действий

Второй год в Восточном Казахстане особое внимание уделяется развитию приграничных территорий. Дополнительно проводится работа по развитию бывших районных центров области.

Так, в регионе приграничными являются Курчумский, Катон-Карагайский, Зайсанский, Тарбагатайский и Урджарский районы. Комплексный план социально-экономического развития этих районов обсуждался ещё в 2019 году. Программа начала действовать в 2020-м, она рассчитана на пятилетний период – до 2024 года. Главная цель – прекратить отток населения из этих районов, создав в них комфортные социально-экономические условия для проживания. Но чтобы достигнуть этого и добиться успешной реализации проектов, главы районов и представители государственных органов должны тщательно работать над каждым пунктом программы.

Именно поэтому на прошедшем совещании аким ВКО Даниал Ахметов сделал замечание руководителям всех управлений по поводу того, что их специалисты редко выезжают в районы. Так, к примеру, в Тарбагатайском районе необходимо решать вопросы поставки сельхозтехники, работы откормплощадок и увеличения элитного поголовья скота. Именно руководство управления сельского хозяйства является администратором программ в АПК, поэтому должно контролировать соблюдение всех условий.

Глава региона подчеркнул, что не должно быть формального подхода к развитию приграничных территорий, и поручил управлениям в течение десяти дней подготовить справку о реализации проектов в Курчумском, Тарбагатайском, Катон-Карагайском и других районах. Ход реализации проектов Даниал Ахметов будет держать на контроле и еженедельно заслушивать отчёты районных акимов.

В ходе совещания аким Тарбагатайского района Асхат Смаилов рассказал, какая работа проводится в населённых пунктах в рамках комплексного плана. В этом году завершится строительство водопровода в селе Аксуат, уже готова ПСД на строительство сетей в селе Куйган, в трёх селах будут установлены энергосберегающие светильники. В сёлах Акжар и Аксуат построят футбольные поля и стрит-воркаут площадки. Кроме того, выделены средства для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Аксуат. Проводится капитальный ремонт трёх районных школ, одного детского сада. В 2023 году в селе Аксуат планируется построить школу-лицей на 300 мест, сейчас ведётся разработка ПСД. В районе строится 25 жилых двухквартирных домов по региональному проекту «Одноэтажный Восток», инициированному Даниалом Ахметовым.

Поскольку для многих жителей источник доходов – животноводство, в районе проводится активная работа по разведению поголовья, совершенствованию селекционной работы, заготовке кормов и переработке выращиваемой на полях продукции. В районе заработала новая откормочная площадка на тысячу голов. В целом, численность КРС в районе приблизилась к 200 тысячам голов, МРС – составила свыше 357 тысяч голов, лошадей – около 42 тысяч. Также развивается растениеводство и увеличиваются площади орошаемых земель.

В целом, в этом году свыше двух тысяч гектаров составили посевы зерновых культур, в том числе 960 га пшеницы, 1190 га ячменя, 61 га овса, 15 га зернобобовых. Помимо этого, 612 гектаров выделено под картофель, 50 га занимают масличные культуры, 184 га заняты кормовой кукурузой, возделывается 344 га овощей и 332 гектара бахчевых культур.

Дарья Антон

Фото из открытых источников