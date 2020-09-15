Успех в масштабах Европы

Алмас Искендиров из Усть-Каменогорска стал бронзовым призёром Европейской географической олимпиады.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации во всём мире в этом году организаторы международных олимпиад из разных стран были вынуждены провести традиционные состязания в дистанционном формате. В их числе оказалась и Сербия, организовавшая географический турнир в рамках EuropeanGeographyOlympiad (EGеO) в онлайн-режиме. Кстати, проходит он с 2015 года.

В этом году в олимпиаде принимали участие команды из 14 стран мира. Среди них Казахстан, Россия, Белоруссия, Латвия, Литва, Польша, Эстония, Словения, Турция, Сербия и другие. Всего в ней участвовали 76 школьников.

Ежегодно в ходе состязания ребята выполняют теоретические, практические и картографические задания, а также отвечают на вопросы мультимедиа-викторины. Так как в этот раз не было возможности осуществить проведение практических туров, им пришлось выполнять задания теоретического тура повышенной сложности.

По информации Республиканского научно-практического центра «Дарын», сборную Казахстана на Европейской географической олимпиаде представили трое учащихся. Они являются победителями и призёрами республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам 2019 года, членами олимпийского резерва по географии 2019 – 2020 учебного года. В составе команды был и одарённый молодой человек из Усть-Каменогорска АлмасИскендиров.

По итогам всех туров определены призёры и победители в личном зачёте. Так, казахстанские школьники завоевали две медали – серебряную и бронзовую. Наш земляк Алмас Искендиров пополнил копилку своей команды бронзовой наградой. Отметим, в этом году он окончил Восточно-Казахстанский областной специализированный лицей «Білім-инновация» для одарённых детей города Усть-Каменогорска и стал обладателем знака «Алтын белгі».

ГульжанЕстаева