Успех страны – успех всего народа

Уникальная литературная экспозиция, посвящённая 30-летию Независимости Республики Казахстан, открылась в Усть-Каменогорске.

В Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А. С. Пушкина открылась литературная экспозиция «30 лет созидания – 30 достижений» («Сындарлы 30 жыл – 30 асу»), посвящённая Независимости Республики Казахстан. Представленные на ней книги отражают основные и наиболее значимые события в новейшей истории Казахстана, произошедшие за три десятилетия. В них нашла отражение вся многогранность и документально-литературная достоверность 30-летней истории созидания суверенного Казахстана.

О первых и решительных шагах молодого государства свидетельствует иллюстрированная Конституция РК, книга Медеу Сарсеке «Семей қасіреті» повествует о закрытии Семипалатинского ядерного полигона. Особое место занимают монографии Акмарал Арыстанбековой «Объединённые нации и Казахстан» и «Казахстан в ООН: история и перспективы», стратегическая программа Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева «Казахстан-2030».

Также представлены в литературной выставке издания, посвящённые государственным символам и валюте – «История формирования государственных символов Республики Казахстан», книга воспоминаний одного из авторов дизайна первой казахской национальной валюты Хайруллы Габжалилова и другие.

– Все мы должны помнить, что успех Казахстана – это успех всего народа, поэтому инициативы, знания, ежедневный труд каждого казахстанца – залог нашего общего процветания и светлого будущего, – отметил журналист, публицист, ақын, руководитель Восточно-Казахстанского областного филиала Союза писателей Казахстана, член Союза журналистов Республики Казахстан, почётный гражданин Катон-Карагайского района, почётный гражданин города Усть-Каменогорска Алибек Кантарбаев.

Нашему молодому государству удалось прочно встать на ноги и сформировать социальную общность – народ Казахстана. Его авторитетным представителем стала Ассамблея народа Казахстана, которая способствует межэтническому согласию и единству общества. К 25-летнему юбилею Ассамблеи издана книга «Казахстан: страна мира и согласия», демонстрирующая консолидирующий интеллектуальный потенциал народной дипломатии. Она занимает особое место в экспозиции.

Благодаря общественному согласию, политической стабильности и миролюбивой внешней политике Казахстан превратился в авторитетного и инициативного «игрока» на мировой арене. О всеобщем международном признании рассказывает книга Б. К. Султанова «Казахстан и современный мир», сборники «Четвёртая индустриальная революция / Төртінші индустриялық революция» и «Председательство Республики Казахстан в ОБСЕ: доверие, традиции, транспарентность, толерантность». В фотоальбомах «Президент және Астана ЭКСПО-2017» «Благословенный диалог» собраны исторические снимки с первого Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Реализация государственной программы «Мәдени мұра»/ «Культурное наследие» способствует сохранению национальных ценностей, их актуализации в жизни каждого поколения. О культуре Великой степи, как одной из самых богатых по содержанию и смыслу культур мирового сообщества, рассказывают книги: «Ұлы Дала елі» / «Страна Великой степи», «Ботай. Дала өркениетінің бастауында» / «Ботай. У истоков степной цивилизации».

Восточный Казахстан – уникальный регион в сакральной истории нашей страны, о чём свидетельствуют научные работы Абдеша Толеубаева «Раннесакская шиликтинская культура», Зайноллы Самашева «Берел в истории культуры древних кочевников казахского Алтая», материалы ежегодной Международной конференции «Алтай – түркіәлемінің алтын бесігі» / «Алтай – колыбель тюркского мира».

Летописью новейшей истории страны называют книгу Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева «Эра независимости», написанную в жанре исторической публицистики. Перед читателями в хронологической последовательности, год за годом, раскрывается история нашего суверенного государства: первые шаги и первые трудности, грандиозные планы, решительные действия и их свершения, достигнутые результаты.

– Новейшей истории нашей страны – 30 лет. В масштабах мира – совсем короткий отрезок времени. Но сколько сделано, сколько вершин покорено! Я считаю, представленные на книжной выставке издания полно отражают значимые события и достижения независимого Казахстана, – говорит поэт, журналист, книгоиздатель, член Союза журналистов Республики Казахстан, член Союза писателей России, председатель Совета общественного согласия Ассамблеи народа Казахстана по Восточно-Казахстанской области Геннадий Пуссеп.

Помимо книг в экспозиции представлены и фактографические, статистические материалы, ярко демонстрирующие результаты прорывных инициатив экономической модернизации и социальной политики, обеспечивших устойчивость и большой потенциал государства и общества: вхождение в число 50 конкурентоспособных стран мира, достижения в науке, культуре, спорте и многие другие.

Выставка будет работать в течение года, располагается она на втором этаже областной библиотеки им. А.С. Пушкина.

Дмитрий Одинцов

Фото Ануара Тюлюбаева