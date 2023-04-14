Услышать, как звучит мир

Врачи областного Центра матери и ребёнка возвращают маленьким пациентам слух при помощи кохлеарной имплантации.

Современная медицина способна подарить жизнь, наполненную звуками, детям, которые по разным причинам оказались лишёнными этого. Раньше они были обречены на тишину, язык жестов и существование в достаточно ограниченном мире.

О том, как в ЦМиРе развивают эту высокотехнологичную медпомощь и делают её доступной для маленьких жителей региона, рассказала главный внештатный детский сурдолог Управления здравоохранения ВКО, детский врач оториноларинголог-сурдолог Жанна Хамитова.

– Кохлеарная имплантация – это пока единственная современная методика, позволяющая вернуть глухому человеку возможность слышать и говорить. С помощью операции по установке электронных имплантатов услышать мир получают возможность даже абсолютно глухие от рождения дети, – рассказала специалист.

По её словам, для внедрения высокотехнологичной медицинской помощи четыре года назад на базе ЦМиР был проведён мастер-класс с участием профессора из Словении Милана Проффанта. Тогда были успешно сделаны две операции по кохлеарной имплантации и имплантация по костной проводимости. Всё это время восточноказахстанские врачи не переставали совершенствовать свои навыки и знания. К примеру, в прошлом году медики ЛОР-отделения прошли курсы повышения квалификации в Москве.

Только за последние два года проведена операция по кохлеарной имплантации 52 детям региона. В этом году запланировано сделать ещё 20 подобных операций. ЛОР-отделение рассчитано на 30 коек, в детской поликлинике функционирует сурдологический кабинет.

– Списки детей, прошедших операцию по кохлеарной имплантации, предоставляются в Управление координации занятости и социальных программ для проведения дальнейшей слухоречевой реабилитации. Лечебно-педагогические мероприятия проводятся в столичном детском реабилитационном центре и научно-практическом центре развития социальной реабилитации в Алматы. В прошлом году 22 наших маленьких пациента прошли реабилитацию в этих клиниках, – сообщила Жанна Хамитова.

Детский сурдолог напомнила, что квоты на имплантацию полностью покрываются за счёт ОСМС. Операцию, современный имплант, его подключение и последующую реабилитацию пациенты получают абсолютно бесплатно в рамках ОСМС.

Наличие патологии слуха, отмечает доктор, желательно устанавливать до шести месяцев жизни ребёнка, так как в этом случае можно произвести попытку адаптации к слуховому аппарату с соответствующей полугодовой тренировкой. Затем в короткие сроки необходимо определить, имеются ли показания к кохлеарной имплантации или для коррекции проблемы достаточно обычного слухового аппарата.

– Мы должны обеспечить ребёнка кохлеарными имплантами по возможности с первых дней жизни. Только в этом случае маленький пациент получит максимальную пользу от этой уникальной технологии. Такие дети в 70 процентах случаев смогут в дальнейшем посещать общеобразовательные учебные заведения и даже получить высшее образование. Для них будет доступен широкий спектр профессий, – отметила Жанна Хамитова.

Кохлеарная имплантация открывает совершенно новые горизонты для слабослышащих людей, позволяя им социально адаптироваться, осваивать престижные профессии, изучать иностранные языки.

– Операция – это лишь первый шаг к улучшению качества жизни пациентов с потерей слуха, – подчеркнула специалист. – Далее нужно последовательно выполнять все рекомендации врачей и грамотно организовать образовательный процесс ребёнка. Родителям малыша с уже установленным имплантом необходимо непосредственно участвовать в реабилитационном процессе.

Аида Жумекенова