Услышь меня, мама

Подростковый период – тяжкое испытание для каждого. Всплеск гормонов, новые открытия, связанные с изменением физиологии тела, иное отношение к тебе, как уже взрослому человеку, – всё это сбивает с толку, путает привычный мир вчерашнего ребёнка. Важно поддержать в это непростое время своё чадо, протянуть руку помощи, объяснить, посоветовать, простить промахи и ошибки.

А что делать, если вовремя не увидели, не заметили, не помогли, не углядели? И в какой-то момент поняли, что рядом живёт не милый карапуз, который ещё вчера ходил в детский сад и пел песенку про ёлочку в хороводе, а вполне сформировавшаяся личность со своим характером и складом ума. И личность эта вести себя «прилично» не желает, протестуя против общества, против семьи, против всех, потому что ему, этому обществу, до него, подростка, и дела нет.

И тогда начинаются проблемы. С учёбой, общением со сверстниками, отношениями в семье. Вчерашний ребёнок загоняет себя в угол, доводя ситуацию до критической отметки. И в какой-то день под влиянием минутной слабости, спровоцированной ничтожной придиркой или очередным промахом, решает свести счёты с жизнью. С жизнью, которая у него только начинается.

Статистика – вещь упрямая. Неумолимые цифры говорят, что суицидальное поведение среди несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет растёт из года в год. Совершенно не случайно решением этой проблемы озадачили педагогов и психологов страны Елбасы Нурсултан Назарбаев и Президент РК Касым-Жомарт Токаев. В своих ежегодных Посланиях народу Казахстана на государственный уровень подняли проблему профилактики суицидального поведения и формирования культуры безопасного поведения среди несовершеннолетних.

По словам заместителя директора по профилю Дворца творчества школьников Усть-Каменогорска, национального тренера и практикующего психолога Лилии Куземко, тема профилактики девиантного поведения и суицидов среди подростков актуальна и для Восточного Казахстана. Для решения задач, поставленных перед педагогами, в ВКО реализуется проект «Формирование здоровья и жизненных навыков, а также превенция суицида среди несовершеннолетних».

– Тема эта актуальна будет всегда, а сейчас особенно. Это связано с переходом образовательного процесса с дистанционного обучения к традиционным формам. Отсюда наблюдается прирост фактов попыток суицида. Кроме того, причины суицидов среди подросков обычно носят комплексный характер. Здесь и психо-, и биосоциальные проблемы. Но большинство причин кроется в детских травмах, в семейной истории, в отношениях детей как с близкими, так и со сверстниками. Не стоит сбрасывать со счетов и такие, порой провоцирующие факторы, как подростковый возраст, нестабильное эмоциональное состояние, недоверие к обществу, потеря коммуникативных навыков из-за долгого пребывания в четырёх стенах. Именно поэтому подобные проекты, о которых мы сегодня говорим, предлагаются как один из вариантов решения сложившихся проблем, – пояснила Лилия Куземко.

Слова национального тренинга подтверждает и заведующий сектором воспитательной работы отдела образования Семея Мадияр Байтабанов. Он отметил, что в ходе недавней встречи педагогической общественности с представителями Управления полиции Семея, где также поднимались вопросы суицидального поведения среди несовершеннолетних, говорилось о том, что в настоящее время достаточно остро стоит проблема насилия над подростками. К примеру, в этом году наблюдается рост числа преступлений, связанных с половой неприкосновенностью несовершеннолетних.

– Подобные факты чаще всего наблюдаются в семьях, где дети воспитываются с отчимами. Мы такие семьи берём на особый контроль, – заверил Мадияр Байтабанов.

Также, по его словам, дети и подростки стали больше подвергаться и другим видам насилия: их бьют, издеваются, ограничивают свободу, держат в невыносимых условиях.

– Сегодня мы проводим очередное мероприятие, которое реализуется в рамках проекта «Формирование здоровья и жизненных навыков, а также превенция суицида среди несовершеннолетних». В его рамках уже состоялась серия мероприятий с участием субъектов образовательного процесса. Мы проводили обучающие семинары для директоров школ, медицинского персонала, психологов, социальных педагогов, классных руководителей. Одним из главных стал форум, который обобщил практически все итоги работы, в том числе и исследования, которые были проведены в Восточном Казахстане по проблемам профилактики девиантного поведения и суицида среди подростков и молодёжи, – рассказала Лилия Куземко.

По словам Мадияра Байтабанова, накануне тренинга для подростков в Семее прошёл обучающий семинар для социальных педагогов, где они изучали нормативно-правовые акты, новые подходы и методы в работе с «трудными» подростками.

В рамках проекта Управлением образования Восточно-Казахстанской области в Семее и Бескарагайском районе организованы встречи учащихся 7–11 классов из так называемой группы риска. Эти встречи открывают серию психологических тренингов для подростков, которые когда-либо были замечены в девиантном поведении или имели попытки покончить с жизнью.

Отметим, в основу тренинга легли рекомендации, выработанные детским фондом ЮНИСЕФ. Подобные мероприятия будут проходить не только в Семее, но и Усть-Каменогорске, Риддере, Курчатове, а также в Зайсанском, Аягозском и Урджарском районах.

– Эти тренинги мы проводим в лёгкой игровой форме. Играя, подростки могут сформировать новую для себя модель поведения, обретут необходимые жизненные навыки выхода из различных трудных ситуаций, – пояснила национальный тренер.

Так, в ходе тренинга ребята усвоили, что же такое «трудная жизненная ситуация», как из неё выйти, как помочь себе, если попал в непростую ситуацию, и как помочь другу, если он в беде.

Софья Соболевская

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Семей