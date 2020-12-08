Услуги без брони 

По всей стране, в том числе в Восточном Казахстане, в Центрах обслуживания населения возобновили работу сектора самообслуживания.

Напомним, ранее работа секторов, предназначенных для самостоятельного получения электронных государственных услуг, в ЦОНах крупных городов и областных центров была приостановлена, в связи с введением ограничительных мер.

С апреля восточноказахстанцы, как и жители всей республики, могли получать электронные услуги самостоятельно на портале egov.kz, в мобильном приложении egovmobile и телеграм-боте eGovKzBot2.0. Кроме того, по всей республике для удаленного получения государственных услуг было открыто более 700 уголков egov.kz. Они функционируют в зданиях акиматов, торгово-развлекательных центрах, библиотеках, учреждениях образования и здравоохранения.

При этом, по сообщению НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», электронные госуслуги в ЦОНах могли получить лица с ограниченными возможностями, пенсионеры и члены многодетных семей. Для них в каждом отделе функционировали льготные окна.

С 7 декабря по поручению министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина секторы самообслуживания заработали как раньше. Теперь любой гражданин может получить электронные госуслуги в здании ЦОНа самостоятельно, без бронирования очереди. Однако сохраняется требование по соблюдению масочного режима и социальной дистанции.

В пяти Центрах обслуживания населения Усть-Каменогорска и четырёх ЦОНах в Семее возобновлена работа секторов самообслуживания. В них организовано 60 рабочих станций, а для консультирования граждан выделено 120 специалистов. Помимо секторов самообслуживания, имеющихся в ЦОНах, по области функционируют уголки самообслуживания, созданные местными исполнительными органами.

Отметим, что самыми востребованными электронными услугами среди казахстанцев остаются: получение электронно-цифровой подписи, выдача справок о наличии/отсутствии судимости, справок из психо—, наркодиспансеров, онлайн-регистрация по месту жительства, прикрепление к медицинской организации.

В Госкорпорации «Правительство для граждан» дополнительно сообщают, что ТОО и ИП, предлагающие помощь в получении электронных государственных услуг за денежное вознаграждение, никакого отношения к деятельности госкорпорации не имеют и являются субъектами частного предпринимательства. Передавая им свою электронно-цифровую подпись, вы рискуете оказаться жертвой мошенников.

Дарья Антон