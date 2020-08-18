Ушёл и не вернулся

В Восточно-Казахстанской области продолжаются поиски без вести пропавшего парня.

По информации пресс-службы Департамента полиции Восточно-Казахстанской области, 16 апреля 2020 года в дежурную часть районного отдела полиции района Алтай поступило обращение от 42-летней местной жительницы, которая сообщила, что пропал её сын 20-летний Данил Гавриленко 15. 12. 2001 года рождения. 11 апреля, около 12:00, молодой человек вместе с друзьями уехал на побережье Бухтарминского водохранилища «Золотые пески» на рыбалку и до сих пор не вернулся. Его телефон недоступен.

Полицейские установили, что ранее Данил общался с родными по сотовому телефону и обещал вернуться домой, так как родители разрешили выезд всего на пару дней. Чтобы установить местонахождение без вести пропавшего, стражи порядка провели оперативно-розыскные мероприятия. Ориентирован весь личный состав отделов полиции района Алтай и Уланского района, а также областного департамента полиции.

Всё это время поисковые работы не прекращаются. Сотрудники криминальной полиции и участковые инспектора обследовали горную местность, а также всевозможные варианты местонахождения Данила Гавриленко. К поиску подключились спасатели региональной службы спасения, волонтёры и родственники.

– Мобильные группы повторно обследуют близлежащие горные местности, а также акватории Бухтарминского водохранилища, – сообщил заместитель начальника Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Талгат Шаяхметов.

Полицейские просят всех, кто знает какую-либо информацию о нахождении без вести пропавшего, сообщить в правоохранительные органы по телефонам: 8 (7232) 23-42-10, 23-42-02 или позвонить на оперативный канал 102.

Приметы Данила Гавриленко: рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, волосы тёмно-русые, глаза голубые, губы тонкие, уши большие. В тот день был одет в серую вязаную шапку, вязаную кофту серого цвета, синюю спортивную куртку, светло-коричневые ботинки.

Татьяна Кравченко